Rudy Giuliani dice que "no hubo violación de campaña"

El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani se encuentra con el presidenteDonald Trump antes de su reunión en Trump International Golf Club, el 20 de noviembre de 2016 en Bedminster Township, Nueva Jersey.

WASHINGTON — La admisión de Donald Trump de que devolvió el dinero que su abogado le pagó a una actriz pornográfica para que no revelase una presunta relación con él contradijo lo que venía diciendo el presidente, creó nuevos problemas legales y causó perplejidad en la misma Casa Blanca.

El personal de la Casa Blanca fue tomado por sorpresa cuando Rudy Giuliani, recientemente contratado para que represente al presidente, dijo el miércoles que Trump le había devuelto a Michael Cohen los 130,000 dólares que el abogado le pagó a la actriz porno para que no revelase la supuesta relación poco antes de las elecciones del 2016.

El ex alcalde Rudy Giuliani, consejero del presidente Trump, con la intención de aclarar estas opiniones, expresó el siguiente punto de vista según NBC:

"No hay violación de campaña. El pago se realizó para resolver una acusación personal y falsa a fin de proteger a la familia del Presidente...". "...Es indiscutible que el despido por parte del Presidente del ex Director Comey -un oficial ejecutivo inferior- estaba claramente dentro de su poder del Artículo II. Las recientes revelaciones sobre el ex Director Comey confirman aún más la sabiduría de la decisión del Presidente, que evidentemente fue en el mejor interés de nuestra nación".

Los primeros comentarios de Giuliani, que parecían contradecir lo que venía afirmando Trump sobre el tema, llegaron en momentos en que un nuevo equipo legal asume la representación del mandatario y no habrían sido coordinados con el personal de la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo que se enteró de que Trump había devuelto el dinero por la entrevista de Giuliani con el programa “Hannity” de Fox News Channel. Los teléfonos del personal de la Casa Blanca comenzaron a sonar de inmediato y la subsecretaria de prensa Hogan Gidley, que había dado una entrevista a Fox News horas antes, fue llamada nuevamente para una entrevista en vivo.

Si bien Giuliani aseguró que el pago a Daniels fue algo “perfectamente legal”, expertos afirman que la nueva información plantea muchos interrogantes, como por ejemplo si el dinero fue la devolución de un préstamo que no fue declarado o si es un pago por gastos de la campaña electoral. Cualquiera de esas dos variantes es problemática desde un punto de vista legal.

Giuliani aseguró que Trump no estuvo al tanto de los detalles del arreglo de Cohen con Daniels hasta hace poco, “tal vez hasta hace unos diez días”, según dijo en “Fox & Friends” el jueves. También declaró al New York Times que Trump hizo pagos de 35,000 dólares mensuales a Cohen “de la cuenta de su familia” después de concluida la campaña. Indicó que Cohen había cobrado entre 460,000 y 470,000 dólares por todos los gastos relacionados con Trump.

En la rendición de cuentas de Trump, sin embargo, no se mencionan los pagos a Cohen. Cuando se le preguntó si Trump había presentado una declaración fraudulenta, Sanders respondió: “No lo sé”.

Giuliani afirmó por un lado que el pago no violaba las leyes sobre la financiación de las campañas electorales, pero al mismo tiempo admitió que la historia de Daniels pudo haber afectado la campaña: “Imagínese si salía a la luz el 15 de octubre, coincidiendo con el último debate con Hillary Clinton”.

Persisten los interrogantes acerca de qué es lo que sabía Trump y cuándo se enteró.

Hablando con la prensa en el avión presidencial, Trump dijo hace algunas semanas que no sabía nada del pago ni del origen del dinero. En una entrevista telefónica con “Fox and Friends” la semana pasada, sin embargo, expresó que Cohen lo representó en “ese asunto loco de Stormy Daniels”.

Sanders dijo el jueves que “eventualmente, (Trump) se enteró” del pago, aunque no dio detalles.

A pesar de la controversia generada por Giuliani, algunos partidarios de Trump dicen que estuvo bien que se reconociese que Trump había devuelto el dinero para evitar problemas mayores.

“Para eso le pagan a los abogados”, afirmó el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, sostuvo el jueves que “la admisión del señor Giuliani en torno a la conducta del señor Trump y las acciones del señor Cohen contradicen las mentiras que le habían dicho previamente al pueblo estadounidense y van a tener severas consecuencias”.

Los manejos de Cohen están siendo investigados por el FBI y Giuliani dijo que Trump teme que su abogado “se dé vuelta” si corre peligro de ser sentenciado a prisión. De hecho, le habría recomendado a Trump que no se vuelva a comunicar con Cohen, según un allegado a Giuliani.

Un estrecho amigo de Cohen dice que el abogado está sorprendido y alarmado por la actitud de Trump hacia él en los últimos tiempos.

Giuliani, un ex alcalde de Nueva York y ex procurador, se unió al equipo legal del Trump el mes pasado y su declaración de que Trump había devuelto el dinero a Cohen fue avalada de inmediato por el propio mandatario en un tuit.

El mandatario estaría satisfecho con la forma en que Giuliani manejó al revelación de que había devuelto el dinero a Cohen, de acuerdo con una persona allegada que pidió no ser identificado por no estar autorizada a hablar del tema en público.