Conmociona asesinato de anciana de 93 años

CONNECTICUT – Un vecindario de Connecticut pide el arresto del asesino de una anciana de 93 años, cuyo cadáver fue hallado en el sótano de su casa.

La mujer quien fue identificada como Isabella Mehner, quien vivió durante décadas en la casa ubicada en la intersección de las calles Willowbrook y Cove, en el vecindario de Stamford. Los vecinos afirman que no observaron actividad sospechosa en los días previos al asesinato, tampoco escucharon gritos.

“Ese día la vimos por la mañana. Estaba limpiando el jardín y ya por la noche cuando mi hija llegó de trabajar me dijo: ‘mami, ahí están los bomberos y la policía’. Cuando me asomé por la venta no sabíamos que la señora estaba muerta”, expresó Teresa Navarro, vecina de la mujer.

Los vecinos y comerciantes del área recordaron a Mehner como una mujer muy activa, independientemente y querida por todos.

“Nunca la vi con nadie. Siempre estaba sola, arreglaba su jardín, cortaba el pasto, cortaba las flores. Ella hacía todo”, narró Ezequiel Romero, otro vecino de la mujer”.

“Ya cuando me dicen que la mataron, es algo bien impactante”, añadió.

“Yo la vi hace dos semanas. La vi arreglando el jardín. Ella era muy privada, no se relacionaba con gente. Ella solita”, comentó el bodeguero José Mora.

La Policía de Stamford busca información para esclarecer el crimen.

