No es una mexicana, pero interpreta canciones del país azteca pero sus raíces son otras. Se trata de una joven conocida en las redes sociales como “Carne Asada”. Reportaje de Rigo Villalobos.

A sus 21 años, Sarah Palafox sueña con ser cantante. La gente la ve en la calle, pero nunca se imagina que con su piel oscura su ilusión es pisar los escenarios con una banda y cantando corridos o música de banda.

Muchos la conocen en las redes sociales como Carne A-Sarah.

“No sé quien un día me dijo en una cena carne asada, y yo les dije, carne ‘a-sarah’, más bien… y de ahí empezó todo”, cuenta Palafox.

En la sala de su casa, donde ha vivido toda su vida, hay una foto familiar. Entre sus hermanos y padres ella sobresale, ya que es la única con piel oscura.

“En realidad ella fue una sorpresa para nosotros y le podemos llamar un regalo de Dios,” dice su padre, quien con su esposa de toda la vida la adoptaron cuando tenía solo semanas de nacida.

“Mi mamá estaba metida en drogas, en cosas así, entonces me pusieron en el sistema de “foster” y cuando tenía mes y medio de nacida me trajeron a donde estoy y ya ellos me adoptaron”, dijo Palafox.

Su madre, Patricia Palafox, cuenta que desde que llegó a su casa, sus hermanos la recibieron con mucho cariño y respeto a pesar de lucir diferente a ellos.

“Siempre le hemos dicho, no te pudo cuidar tu mamá, las razones ella tuvo, pero aquí en nuestra casa no existe diferencia por el color de piel, es más, nadie se enfoca en eso”, dice su madre.

Aunque todo fue parte de una broma, Sarah ya compuso su propio corrido. “Me dicen la carne ‘a-sarah’, sé que conocen mi cara, aunque esté un poco quemada, pero no pasa nada”, canta Palafox en su primer corrido.

Carne A-Sarah canta en fiestas y eventos privados. Su sueño es ser la próxima Jenni Rivera.

“Quiero ser como ella, aunque sea la versión quemadita,” añadió.

La joven cantante dice que, a pesar de las críticas a las que se ha enfrentado, no cambiaría nada de su vida y que agradece el apoyo de sus padres, originarios de Zacatecas y Guadalajara, México.

“A veces me miro en el espejo y se me olvida que soy morena… soy más mexicana que el mole,” agregó.

En sus redes sociales Carne A-Sarah ya cuenta con miles de seguidores.