Conoce a la profeta de la que habla Bad Bunny

La noticia del supuesto tiroteo que ocurrió en la madrugada del jueves durante un concierto de Bad Bunny, en La Perla, se convirtió en uno de los temas más populares en las redes sociales.

Sin embargo, tras la reacción del cantante de música urbana en su cuenta de Twitter, surgió una interrogante: ¿Quién es la profeta de la que habla Bad Bunny?

"La vieja ca***** de la profecía logró su misión: asustar al pueblo.Allí no pasó nada, so’ yo me quedé y terminé de cantarle a los que se quedaron. COMO QUIERA le doy gracias por el apoyo PUERTO RICO. Los veo en mi concierto este año. Las cosas no salieron como quise hoy", escribió el cantante.

Pues resulta que se trata de la pastora Leillian Rivera, quien se identifica como "profeta de Dios".

A continuación, los mensajes que escribió antes de que ocurriera el evento.

