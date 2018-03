Conoce lo que pasará con las garantías y tarjetas de Toys R Us

Si Toys R Us llegara a completar este proceso, lo más probable sería que cerraran las 800 tiendas que mantienen en Estados Unidos.

Tras el anuncio de que la cadena Toys R Us cerrará o venderá toda sus tiendas en Estados Unidos, incluyendo las de Puerto Rico, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, licenciado Michael Pierluisi Rojo, se comunicó con la gerencia que le aseguró que las garantías seguirán siendo honradas por los manufactureros las tarjetas de regalo serán válidas hasta el 15 de abril.

“El cierre total de las tiendas es lamentable, pues Toys R Us ha sido un ícono de juguetes tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Según nos informó la gerencia, el cierre total de las tiendas no afecta las garantías que los consumidores puedan tener con los manufactureros de los diferentes artículos que hayan adquirido. Exhortamos al público a que pasen por las tiendas de Toys R Us para redimir aquellas tarjetas de regalo o créditos que tengan. Las tiendas las estarán honrando hasta el próximo 15 de abril, de acuerdo al anuncio realizado ayer”, indicó el Secretario.

Pierluisi pidió que la tienda tenga disponible la alternativa de cambiar la tarjeta de regalo por dinero en efectivo si así lo elige el consumidor.

“La mejor recomendación es que gasten las tarjetas de regalo lo más pronto posible, ya sea en las tiendas o en compras online”, expresó el Secretario,

De acuerdo a la documentación sometida ante el Tribunal de Quiebras, Toys R Us cerrará o venderá todas sus 735 tiendas en los Estados Unidos. Al momento, la tienda se encuentra en un proceso de liquidación de todo su inventario, para poder cubrir parte de su deuda con sus acreedores.

Toys R Us tiene 3 tiendas en Puerto Rico, localizadas en Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y los Outlets de Barceloneta. El cierre anunciado incluye las divisiones de Babies R Us.