Conoce los cinco boricuas que irán tras Grammy

La ceremonia de la entrega de los premios Grammy cuenta este año con cinco puertorriqueños nominados al prestigioso galardón. El evento se transmitirá en vivo esta noche a las 10:00 p.m. en el Staples Center de California. Los cinco boricuas nominados son:

Bad Bunny:

• Por su colaboración en el tema “I Like It” junto a Cardi B y J. Balvin. La canción fue nominada como “Grabación del Año”. Esta es la primera nominación a los Grammy del Conejo Malo. La canción ocupa el puesto número uno en la tabla de las mejores 50 canciones del 2018 de Billboard. Esta nueva versión de la canción rinde homenaje a la canción “I Like It Like That” de Pete Rodriguez, 1967.

Raquel Sofía:

• Nominada por primera vez por su álbum “2:00 A.M.” en la categoría de “Mejor disco de pop latino”. Raquel presenta un álbum inspirado en jazz, soul y pop. El mismo está lleno de líricas íntimas e historias personales que la reflejan como artista y como mujer.

Miguel Zenón:

• El saxofonista de música Jazz ha sido nominado siete veces en su carrera. Este año vuelve a caer en la categoría de Mejor Álbum Jazz Latino por su álbum “Yo soy la tradición” y por Mejor Solo de Jazz Improvisado en el tema “Cadenas”. El álbum fue publicado el 21 de septiembre de 2018, y ofrece una complejidad en forma y ritmo.

Charlie Aponte:

• Nominado cuatro veces en su carrera. Este año el salsero fue nominado por Mejor Álbum Tropical Latino gracias a su exitosa producción “Pa mi gente”. Este es su segundo álbum como solista tras su salida de “El Gran Combo de Puerto Rico”. Además, incluye el bolero “Mi niña, mi flor”, canción escrita por él hace 29 años.

Bobby Sanabria:

• Nominado cuatro veces en los Grammy, este año en la categoría de Mejor Álbum Jazz Latino por su producción West Side Story Reimagined. Este álbum fue grabado en vivo en “Dizzy’s Club Coca-Cola” en Nueva York, en noviembre de 2017.

Además, la apertura del evento contará con la participación de Ricky Martin, J. Balvin y Camila Cabello en representación de la comunidad latina.

