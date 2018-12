Consternación por misteriosa luz azul en cielo de NY

NUEVA YORK - Una explosión de transformadores en Queens provocó que una misteriosa luz azul inundara el cielo nocturno de la ciudad de Nueva York el jueves por la noche, sorprendiendo a los residentes.

#FDNY units have responded to 1740 31 St in Astoria. The incident is under control. There are no injuries reported, and no fire. — FDNY (@FDNY) December 28, 2018

Con Edison dice que un par de transformadores se desconectaron en la subestación de 20th Avenue y 32nd Street, provocando un incendio.

We assure you ������ have not landed in the #Bronx. https://t.co/B23zHPut5M — NYPD 43rd Precinct (@NYPD43Pct) December 28, 2018

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018

La explosión iluminó el cielo de forma tan brillantemente que pareció brevemente que era de día en barrios como Astoria y Woodside, informaron los residentes en redes sociales.

La luz azul fue visible incluso desde tan lejos como Manhattan.

Los residentes dijeron haber vistos luces azules y muy brillantes, lo que inicialmente causó asombro, preocupación y temor.

Massive blue light over Queens. Crazy!!! What in the world?!?!?!?! @NYCMayorpic.twitter.com/Z14WDNClIX — Rich Villodas (@richvillodas) December 28, 2018

Los vecinos se sorprendieron al ver que el cielo se iluminaba sin explicación. Un residente de Woodside informó que se despertó de sobresalto por la luz azul que inundó su habitación.

En decenas de videos y fotos en redes sociales se ve un lugar en llamas, que más tarde fue identificado como la planta de ConEd en el vecindario de Astoria.

��ÚLTIMA HORA �� LA RAZÓN del CIELO iluminado en #NYC podría ser EXPLOSIÓN de PLANTA ELÉCTRICA en #queens | Noticia en Desarrollo | Se ESPERA confirmación de AUTORIDADES @Telemundo47pic.twitter.com/1cqr9CL7EN — Luis Gerardo Nunez (@lgnunezT47) December 28, 2018

Los residentes reportaron apagones en varios sectores.

El aeropuerto LaGuardia también registró un apagón total en un momento dado durante la noche del jueves.

Un empleado de nuestra cadena hermana NBC 4 New York dijo que estaba recogiendo a su hija en la Terminal A cuando las luces comenzaron a parpadear, luego se apagaron completamente mientras la iluminación de emergencia permanecía encendida.

Investigating a transformer explosion at Astoria East & North Queens Con Ed power plant. Please avoid 20th Ave & 31 st. — NYPD 114th Precinct (@NYPD114Pct) December 28, 2018

La Policía de Nueva York está pidiendo al público que evite el área de 20th Avenue y 31st Street en Astoria mientras se investiga la explosión del transformador en la central eléctrica de Con Edison en Astoria East y North Queens.

"La policía de Nueva York y el FDNY están en las instalaciones de Con Ed en Astoria, donde ocurrió la aparente explosión de un transformador que apenas iluminó el cielo sobre la ciudad", escribió el alcalde Bill de Blasio. "Tan pronto como tengamos más información, la compartiremos".

��ÚLTIMA HORA �� POLICÍA de PUERTOS ANUNCIÓ CIERRE temporal del Aeropuerto LA GUARDIA | VIMOS la torre de control APAGADA | POSIBLEMENTE a causa de EXPLOSIÓN @Telemundo47pic.twitter.com/h79wSXevSR — Luis Gerardo Nunez (@lgnunezT47) December 28, 2018

La jefe de la policía de Nueva York, Nilda Hofmann, dijo que la policía estaba investigando la explosión y que el fuego quedó bajo control a las 9:40 p.m.

Según el FDNY, no se han reportado heridos, pero el departamento ha recibido varias llamadas de personas sin servicio de energía en el área de Astoria y Long Island City.

There was a brief electrical fire at our substation in Astoria which involved some electrical transformers and caused a transmission dip in the area. We're currently investigating the cause of the incident. AQ — Con Edison (@ConEdison) December 28, 2018

“No alienígenas”, agregó la policía debido a la conmoción de algunos residentes.

La MTA también reportó problemas en el tren No. 7 debido a los cortes de energía.

El acalde Bill de Blasio informó en su cuenta de Twitter que la luz fue causada por una oleada eléctrica que provino de una subestación.

What we know: - Light was caused by electrical surge at a substation. - No current fire, no injuries. - MTA has power, but there are delays on the 7 train. - Power coming back on at LGA, but expect delays. - Con Ed evaluating outages now. More soon. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 28, 2018

- Actualmente no hay fuego y no hay heridos.

- La MTA tiene energía, pero hay retrasos en el tren 7.

- La energía regresó al aeropuerto LGA, pero se esperan demoras.

- Con Ed está evaluando los apagones ahora.

“Se registró un breve incendio eléctrico en nuestra subestación ubicada en 20th Avenue & 32nd Street en Astoria poco después de las 9:00 p.m. esta tarde, lo que involucró algunos transformadores eléctricos y lo que causó una caída del servicio en el área. Los equipos de Con Edison respondieron en colaboración con el FDNY”, declaró Con Ed en un comunicado.

“Con Edison ha estado en contacto con funcionarios del aeropuerto LaGuardia, que debido recurrir a la energía de respaldo en el momento de la interrupción del servicio. Todas las líneas eléctricas que sirven al área están en servicio y el sistema se ha reestablecido. Con Edison está investigando la causa del incidente”, añadió la agencia.