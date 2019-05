Construyen un muro privado en la frontera con México

Más Videos (1 of 9)

El grupo "We Build the Wall" (Construimos el muro) anunció el lunes a través de las redes sociales que este fin de semana levantó en Sunland Park, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, el primer segmento de una valla fronteriza financiada con fondos privados.

La valla, hecha con barras metálicas ensambladas, fue levantada en terrenos privados este fin de semana en una zona de la frontera donde no había hasta ahora barrera física alguna.

Con la frase "Lo hicimos", el fundador del grupo, Brian Kolfage, dio la noticia en su página personal de Facebook junto a un vídeo donde se puede ver maquinaria pesada que transporta y levanta segmentos de barras metálicas.

"!Hicimos historia!, un poco menos de una milla este fin de semana", dijo Kolfage en las redes sociales.

Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, dijo a Yahoo News que la construcción la llevó a cabo la constructora Tommy Fisher con base en Dakota del Norte, involucró a cientos de trabajadores y costó unos $6 millones.

Dustin Stockton, cofundador de WeBuildtheWall Inc., dijo a The Associated Press que pasaron unos 10 días haciendo excavaciones antes de iniciar la construcción el viernes.

En diciembre del 2018 Kolfage lanzó una campaña a través de la plataforma GoFundMe para recaudar $1,000 millones para crear una organización no lucrativa que construiría partes del muro fronterizo en terrenos privados en la frontera con México.

La campaña que, según sus promotores busca frenar la entrada de "ilegales" al país, logró recaudar hasta ahora $22 millones.

"Esta es la primera vez que una organización ha construido una parte del muro en tierra privada y no es cualquier pedazo de tierra, es la separación entre el muro en El Paso y el muro en Monte Cristo Rey", dijo Kris Kobach, exsecretario de Estado de Kansas y consejero de "We Build The Wall" durante una entrevista con el canal televisivo Fox.

Bannon, quien es identificado por Yahoo News como director de We Build the Wall, indicó que el grupo preguntó a las autoridades locales cuál era la parte más peligrosa de la frontera y respondieron que el vacío entre los dos segmentos de muro fronterizo mencionados.

"Teníamos que tomarlos por sorpresa", dijo Bannon.

El presidente Trump prometió durante la campaña electoral de 2016 extender el muro existente en algunas zonas de la frontera entre el país y México para evitar la entrada de inmigrantes sin permiso, pero no ha podido hacerlo hasta ahora porque el Congreso no le ha dado los $5,700 millones pedidos.

El costo de las nuevas secciones de muro que construye el gobierno es de alrededor de $22 millones por milla.