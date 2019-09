Contendientes pierden a su tercer participante

En el cuarto domingo de eliminación de la tercera temporada de Exatlón EEUU, el Team Contendientes tuvo que despedirse de su tercer participante.

Esta vez le tocó a Gabriela del Mar decir adiós a la competencia tras caer frente a Denisse Novoa en cinco vueltas (1-4).

“Yo creo que lo más importante es mantenerse positivo. Saber que esto no define a uno como atleta. Cuando pierdes realmente es lo que toca, no define a uno como atleta, no define a uno como mejor o peor.”, dijo Denisse tras salir victoriosa.

