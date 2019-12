Contraloría revela mal manejo del Programa Pa’ Mi Gente

La Contraloría de Puerto Rico emitió el miércoles, una opinión adversa de las operaciones administrativas del Programa Pa’ Mi Gente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Las pruebas efectuadas y la evidencia, revelaron que las operaciones en la administración y manejo del Programa, no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela que 151 participantes del Programa, no operaban los quioscos que les fueron asignados entre el 2012 y el 2016. Además, unos 23 participantes que habían cumplido con los requisitos, tuvieron que esperar más de cuatro años para recibir el quiosco. La tardanza para entregar los quioscos se debió a que el secretario entrante en el 2013 decidió cambiarle el nombre al Programa y ordenó pintar los quioscos para eliminar el logo anterior.

La auditoría de un hallazgo señala, además, que el Departamento no le removió los quioscos a 67 participantes que no cumplían con los requisitos del Programa, no contaba con una póliza de seguros que protegiera los que tenía bajo su custodia, y en el 48 por ciento de los expedientes, no había evidencia de la renovación de los contratos a pesar de que llevaban más de 3 años vencidos.

El examen realizado halló también que en los expedientes no había evidencia del registro y remisión de los contratos otorgados a los participantes, en el Registro de Contratos de la Contraloría de Puerto Rico. Tampoco se incluyeron en el Registro de Contratos del Departamento.

Los auditores identificaron múltiples deficiencias en los expedientes de los participantes que operaban sus negocios. Por ejemplo, carecían de evidencia de las pólizas de seguros, de los endosos del Cuerpo de Bomberos, y evidencia del pago de la patente municipal.

Estas situaciones contrarias a las leyes y reglamentaciones aplicables, ocasionaron que el Departamento incumpliera con los objetivos del Programa y que quedara desprotegido contra cualquier reclamación por daños y/o en caso de que el participante incumpla con los requisitos. Además, no mantener un registro fiel de los contratos impide llevar un control adecuado del Programa.

El Programa tenía los objetivos de promover la autogestión, desarrollo empresarial, crear empleos directos e incrementar la actividad económica, entre otros. De los 387 quioscos adquiridos por 2.7 millones de dólares entre el 2012 y 2013, el Departamento había asignado 244, mantenía 109 bajo su custodia y los restantes 34 bajo custodia de uno de los fabricantes.

Este tercero y último informe del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

