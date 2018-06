Copa Mundial de la FIFA: a definir los grupos A y B

Uruguay tiene que vencer a Rusia para ganar el grupo A... España y Portugal disputan con Irán las dos plazas del grupo B en Rusia 2018.

Este lunes se definen las llaves de los grupos A y B camino a los cruces de 8vos de final en la Copa Mundial FIFA. En el A, rusos y uruguayos ya clasificaron a la fase de muerte súbita. Lo que falta es definir quién llega 1ro, y quién se conforma con el 2do puesto. El líder del grupo se medirá al 2do del B en 8vos de final, mientras que al otro le toca cruzar contra el ganador del B.

Españoles, portugueses e iraníes son los tres aspirantes a esas dos vacantes para luego medirse a Uruguay o Rusia.Sección Especial: Mundial de la FIFA Rusia 2018

En el caso del grupo A, se miden a las 10 a.m (hora de Puerto Rico) (por Telemundo) los anfitriones vs Los Charrúas, ambos a la par con 6 puntos. En caso de empate, Rusia llega 1ro pues tiene ventaja en diferencia de goles sobre Uruguay, +7 vs +2. Los rusos llevan 8 goles, y 1 permitido (+7), mientras que los suramericanos han guardado 2 balones, y no han permitido ninguno en su portería (+2).

El escenario en el grupo B es el siguiente: España y Portugal están igualados con 4 puntos cada uno. Irán les sigue de cerca con 3 pts. A las 2 p.m (Telemundo y Punto 2) juegan simultáneamente Portugal vs Irán, y España vs Marruecos.

La Roja y Los Lusos con tan sólo empatar en sus respectivos compromisos ponchan sus boletos a 8vos de final. De otro lado, los persas, si ganan entran, y empatando también podrían dar el palo si España pierde, pues los dos terminarían con 4 pts. Tendrían que desempatar por diferencia de goles anotados y permitidos. Si continúan empate, entonces se decide por la columna de goles marcados.

Por si acaso, el diferencial de goles previo a esta última fecha del grupo B tiene a españoles y portugueses en +1, e iraníes en cero.

A fin de cuentas, este lunes aumentará a 8 el total de países confirmados a los cruces de los mejores 16, es decir, justo la mitad. De entrar españoles y portugueses habría 7 europeos entre los 8 países en 8vos. Así de dura está la UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado).

Las primeras 6 selecciones nacionales en clasificar a los playoffs de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 son:

A- Rusia y Uruguay

B - ___ y ___

C- Francia y ___

D- Croacia y ___

E- ___ y ___

F- ___ y ___

G- Bélgica e Inglaterra

H- ___ y ___

