Corea del Norte anuncia prueba de nueva arma táctica

Corea del Norte anunció que ha probado un nuevo tipo de arma guiada.

La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que el presidente Kim Jong Un observó el miércoles el lanzamiento del arma hecho por la Academia de Ciencias de la Defensa.

Según la agencia, Kim dijo que "el desarrollo del sistema de armas sirve como un evento de gran importancia para aumentar el poder de combate del Ejército Popular".

El anuncio se produjo después de reportes de nuevas actividades en un centro de investigación de misiles de Corea del Norte y en un sitio de cohetes de largo alcance donde se cree que el país construye misiles de largo alcance dirigidos al continente americano hacia Estados Unidos.

La Casa Blanca dijo que estaba al tanto del reporte y no hizo comentarios.

The Associated Press no pudo verificar de forma inmediata e independiente la reclamación de Corea del Norte.