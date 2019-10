Corrección recibirá un millón en fondos federales

La comisionada residente, Jenniffer González Colón anunció varias partidas de fondos federales que suman $2,786,450 provenientes del Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés).

La funcionaria informó en declaraciones escritas, que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recibirá un millón de dólares bajo el Improving Reentry for Adults with Co-occuring Substance Abuse and Mental Illness Program para mejorar los servicios a delincuentes que padecen de abuso de sustancias y enfermedades mentales concurrentes (CSAMI) cuando dejan la cárcel para volver a integrarse a la comunidad y de esta forma ayudará a promover la seguridad pública.

Igualmente, el DCR recibirá $229,293 bajo el Residential Substance Abuse Treatment (RSAT) for State Prisoners Program para el año fiscal 2019, con el fin de asistir a los gobiernos estatales y locales a desarrollar e implementar programas de tratamiento de abuso de sustancias en instalaciones correccionales y de detención estatales y locales para así crear y mantener servicios de cuidado en la comunidad para delincuentes.

Por otro lado, González Colón dijo que el Departamento de Educación (DE) recibirá $500,000 bajo el STOP School Violence Prevention and Mental Health Training Program para apoyar los esfuerzos estatales y locales para prevenir y reducir la violencia escolar.

Entretanto, la comisionada residente anunció que la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras recibirá $497,288 bajo el programa Postconviction Testing of DNA Testing del año fiscal 2019. Asimismo, la Universidad Interamericana de Puerto Rico recibirá $274,819 en fondos bajo el Upholding the Rule of Law and Preventing Wrongful Convictions Program (URLPWC) con el fin de proteger la integridad del sistema de justicia penal y la aplicación coherente del debido proceso para todos.

La Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico recibirá $160,661 para el Project Safe Neighborhoods (PSN) program con el fin de diseñado para crear y fomentar vecindarios más seguros a través de una reducción sostenida de delitos violentos.

Finalmente, la funcionaria dijo que el Departamento de Justicia (DJ) recibirá $124,389 bajo Prison Rape Elimination Act (PREA) que establece que un estado o territorio cuyo gobernador no certifica el pleno cumplimiento de las normas están sujetas a la pérdida del cinco por ciento de los fondos de subvención del Departamento de Justicia que de otro modo recibiría para fines de prisión, a menos que el gobernador o gobernadora asegure que dicho cinco por ciento se utilizará solo con el fin de permitir que el estado logre y certifique cumplimiento de las normas en años futuros

