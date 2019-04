Más Videos (1 of 9)

ROMA — Los inmigrantes no se detienen en cruzar la frontera, muchas veces de manera ilegal, a pesar de las duras políticas del presidente Donald Trump.

Pero antes de pasar bajo la custodia de los agentes fronterizos, los inmigrantes pasan por las manos de los coyotes, quienes pueden llegar a cobrar miles de dólares por su trabajo, mientras otros dicen que lo hacen por ayudar al prójimo.

Noticias Telemundo 40 conversó con un coyote de 42 años quien afirmó que lleva tres años en este negocio y dice que él no cobra ni un centavo por el cruce ya que, según él, lo único que quiere es ayudar a las personas.

El hombre sube entre 15 y 16 personas en su balsa, da instrucciones y toma una fotografía para lo que se podría considerar como comprobante de cruce.

De acuerdo con este hombre, ha visto más gente cruzar en la actualidad que en otras temporadas, algo que coincide con el portavoz de la Patrulla Fronteriza, Carlos Ruiz.

“El flujo es bastante fuerte y bastante amplio. Como has podido ver en el recorrido, llevamos un poco más de una hora y sigue entrando un grupo detrás de otro,” dijo el agente Ruiz.

Por su parte, el coyote aseguró que “mientras Dios me preste vida y salud y pues, mientras las autoridades mexicanas y americanas no me detengan yo voy a seguir apoyando a mis hermanos centroamericanos.”