¿Cuál fue la verdadera razón de la renuncia de Higgins?

El gobernador Ricardo Rosselló anunció este miércoles en conferencia de prensa que el prinicipal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins, renunció por razones personales.

"Tuvo un incidente familiar no esperado”, dijo el gobernador. No obstante, a solo minutos de sus declaraciones, se circuló una carta en la que Higgins manifestó que su salida se debe a que se hizo evidente que no le pagarían la compensación establecida en su contrato.

Al principal oficial ejecutivo se le ofreció un salario de $450,000 anuales más bonificaciones por rendimiento, que podían elevar su compensación a casi $1 millón.

Poco después de las 5:00 p.m. la secretaria de prensa de La Fortaleza envió otro correo en el que Higgins aclara las incongruencias y revela que la familia de su esposa enfrenta una seria situación de salud.

"El gobernador estaba en lo correcto al decir que esta situación también fue un importante factor en mi decisión de dimitir. Mi mensaje a ustedes, mis empleados, se limitó, por razones personales, a los asuntos de la AEE como lo es la compensación"

El sucesor de Higgins, Rafael Díaz Granados, tendrá un sueldo de $750,000 anuales.