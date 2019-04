Familia destrozada tras asesinato de hermanos hispanos

La familia de los tres hermanos cubanos que fueron asesinados esta semana en West Palm Beach no sale de la conmoción y dice que esperan justicia después de esta tragedia.

Las víctimas fueron identificadas como Yasnai Moliner Yera, de 40 años, y los hermanos gemelos Yasmar Alfaro-Yera, de 25, y Yusnier Alfaro-Yera, de 25, quienes fueron presuntamente asesinados por el también cubano Yuniel Martínez-De La Cotera, de 41 años y ex pareja de Yasnai.

Los familiares de las víctimas dicen que Yasnai Moliner se había separado hace poco tiempo y tenían un hijo en común de 3 años, quien quedó huérfano de madre y cuyo padre está ahora tras las rejas.

"Ya no tengo vida, no tengo corazón, no tengo nada", dijo Niuris Yera, madre de los hermanos a través de una llamada telefónica desde Cuba. "En estos últimos días ella me dijo que había hablado con una corte para poner una orden de alejamiento porque la había amenazado, le había dicho cosas horribles", agregó la mujer.

Los hermanos gemelos habían llegado al apartamento de su hermana en West Palm Beach hace 8 meses, después de una larga travesía que los llevó a varios países de Suramérica hasta de cruzar la frontera con Estados Unidos.

"Hace un año habían salido de Cuba. Estuvieron varados en otros países, lo que tenían aquí era poquitos meses. No llegaron ni a obtener su residencia", dice una tía de los hermanos.

"Eran mis hermanos, cómo no voy a reclamar justiciar. Vinieron aquí buscando un futuro”, dijo entre lágrimas Marlene Alfaro, hermana de las víctimas.

ASÍ OCURRIÓ EL CRIMEN, SEGÚN LA POLICÍA

Yuniel Martínez-De La Cotera es señalado como el presunto responsable de haber asesinado a su ex novia y a dos hermanos gemelos de la mujer porque "lo estaban torturando", según el reporte de arresto.

Yuniel Martínez llamó al 911 en la noche de ese miércoles identificándose como "Neil" para alertar que le había desparado a tres personas en "defensa propia" porque lo "torturaban" a él y a su hijo con dinero y lo sacaron de la casa, de acuerdo con las autoridades.

"El bebé está a salvo. Tres personas están baleadas dentro del apartamento y dos están muertas. Yo estoy afuera en la calle. Soy cubano, mi nombre es Yuniel Martínez", agregó el hombre en la llamada al 911, agrega el reporte.

Según la Policía, Martínez también confesó que baleó a las víctimas "adentro y fuera de la casa" pero que no recordaba en dónde les había disparado.

Cuando los policías llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de una de las víctimas en frente de la vivienda con una aparente herida de bala en la cabeza, el cuerpo de la otra víctima estaba en la puerta de entada también con un tiro en la cabeza y la tercera fue hallada en la tina de un baño.

La familia de las víctimas está pidiendo ayuda para recaudar fondos a través de GoFundMe y enviar los cuerpos a sus padres en Cuba.

Martínez fue detenido tras ser encontrado de pie junto a un vehículo estacionado en la vía y en posesión de un arma. El hombre fue acusado de tres cargos de homicidio.