DACO: en la mirilla vendedores de generadores eléctricos

El licenciado Edan Rivera, quien representó el lunes al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) informó que evalúan, mediante reglamento, que los negocios que venden generadores eléctricos puedan prestar un equipo a un cliente en lo que termina cualquier reclamación a la garantía.

“El vendedor tiene que dar un certificado de garantía mínima. El consumidor tendrá un papel que es lo mínimo en lo que tiene que cumplir. ¿Quién va a poner esa garantía mínima? El proyecto de ley dice que será el DACO a través de reglamentación. O sea, que cuando el consumidor compre su planta nueva, el vendedor le tiene que dar un papel que le dirá cuántos años de garantía, cuantas horas de uso tiene la planta y el vendedor tendrá que honrar esa garantía", dijo Rivera, en la Vista Pública sobre el Proyecto de la Cámara 1297, denominado como la "Ley Limón de las plantas eléctricas".

Cuestionado sobre cuánto sería el tiempo mínimo que por Reglamento se le impondría a un negocio para reparar un generador eléctrico con desperfecto, el funcionario contestó que al momento no tienen un límite establecido.

“Nosotros no tenemos al momento cuánto tiempo debería ser razonable para que se repare una planta eléctrica, pero lo que se debe buscar es que el consumidor si se le daña la planta, que mientras se arregle la planta, que le den otra en lo que le resuelven el problema. El Departamento no puede permitir que el consumidor cuando le vendan un producto que no sirve, quede desprovisto por tiempo indefinido", añadió.

Como consecuencia de los huracanes Irma y María, el DACO impuso alrededor de 350 multas a establecimientos por problemas con generadores eléctricos. De ellas, se han completado 129.

“El proceso está corriendo y eso depende de caso", sostuvo.

Por su parte, el representante Jorge Navarro Suárez, quien estuvo a cargo de la Vista Pública, expresó que espera que la medida sea aprobada a finales de este mes o a principios de mayo.

