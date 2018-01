DACO multa a operadores de estacionamientos para fiestas de la SanSe

Ante las denuncias de que múltiples estacionamientos habían aumentado dramáticamente los precios con motivo de las fiestas de la calle San Sebastián, y de que otros tantos operaban en violación al reglamento del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el secretario de dicha dependencia, Michael Pierluisi, salió el sábado junto a su personal e impusieron multas a numerosos operadores que lo hacían en perjuicio del bolsillo de los consumidores.

“Los estacionamientos operan bajo un reglamento de DACO y cuentan con tarifas aprobadas para su operación, con algunas excepciones que están exentos de la fijación de tarifas. Las disposiciones reglamentarias no se suspenden durante eventos especiales, si acaso, adquieren mayor importancia en beneficio del consumidor”, expresó mediante declaraciones escritas el Secretario.

Pierluisi aseguró que en el día de hoy se impusieron sobre una decena de multas a estacionamientos por no tener licencia, cobrar más de la tarifa aprobada y violar reglamento de alternativas de pago.

Así mismo, el Secretario, aseguró que los negocios que rodean el Viejo San Juan, y que no operan como estacionamiento, no están autorizados a simplemente abrir sus portones y colocar a un empleado a cobrar tarifas no autorizadas.

“Los permisos y las licencias se exigen en protección del consumidor. Dado que no son los negocios a los que se dedican, están cobrando tarifas como $30, y pagaderas sólo en efectivo”, indicó.

“Nuestra gente va a las fiestas a pasar un buen rato, a tener unas horas de diversión, y no es justo ni legal que para hacerlo comiencen la jornada pagando precios altísimos de estacionamiento, y en ocasiones, en estacionamientos sin garantías de seguridad, porque carecen de permisos o licencias de operación”, agregó Pierluisi.