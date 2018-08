DTOP avanza en búsqueda nueva compañía para AutoExpreso

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras confirmó el jueves que ya trabajan en la elaboración de una solicitud de propuestas (RFP por sus siglas en inglés) para abrir el proceso de licitación para escoger una nueva empresa que maneje la operación del cobro de peajes, AutoExpreso.

“Lo estamos trabajando. El caso es que estamos pidiéndole a la compañía qu adquirió GILA que se meta y que sepan lo que está pasando aquí. Que metan mano. Desafortunadamente no estoy viendo mucho movimiento de parte de ellos. Nosotros estamos trabajando un RFP y tan pronto lo tengamos listo estaremos solicitando nuevas compañías para que vengan a licitar el contrato de AutoExpreso en Puerto Rico”, dijo Contreras en entrevista radial (WKAQ).

El manejo del cobro de peajes en la isla ha sido de mucha controversia y los conductores han levantado interrogantes sobre alegadas irregularidades en el cobro multas por insuficiencia de balance en las cuentas de AutoExpreso.

“Yo no los puedo sacar de un día para otro. Esa es la realidad. Nosotros sí nos estamos preparando para próximamente poder anunciar un RFP y que vengan compañías y liciten”, dijo el secretario.

Entonces, exhortó a los conductores a que continúen con los procesos establecidos para hacer sus reclamaciones por irregularidades con las multas, que incluso se puede hace hasta por correo.

“Ciertamente no estamos satisfechos por cómo se está atendiendo la situación de parte de GILA y estamos buscando alternativas… Son procesos que son complicados. Es un contrato grande y tienen que venir compañías de afuera… Hay que hacer unas especificaciones bien hechas para que no ocurra lo que ocurrió en la pasada administración que contrataron a esta compañía que ciertamente no ha podido dar pie con bola”, finalizó el secretario del DTOP.

