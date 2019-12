DTOP justifica el aumento a peajes por Metropistas

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras Aponte culpó el lunes a la agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) por el atraso en los trabajos de reparación de carreteras, a causa del paso del huracán María.

“El proceso va un poco lento y seguimos luchando para poderlos empezar”, dijo el secretario al mencionar que son cientos de proyectos.

“El proceso es bien lento en el lado de ellos. Todavía no nos han dado las aprobaciones, porque ellos quieren revisar cada uno de los proyectos. Por ejemplo, el proyecto de rotulación, recientemente nos aprobaron que podamos empezar a hacer diseño. O sea, decir que nos hace falta poner rótulos en ciertas zonas de Puerto Rico. Son 18 mil rótulos y parece que los están verificando uno a uno”, añadió.

Contreras Aponte expresó que esos proyectos- que además de los 18 mil rótulos incluye los 300 derrumbes- no se pueden tocar.

“Hasta que ellos no los examinen y vean que es lo que hay allí. Nosotros hemos tomado medidas. Hemos puesto barreras para proteger el área. Pero trabajos de arreglar el derrumbe no lo puedo hacer, porque si no, ellos no pueden ver que había un daño”, mencionó.

De otra parte, el secretario del DTOP justificó el aumento anunciado por Metropistas, para el próximo año.

“Ese fue el contrato que se firmó, en donde están ejerciendo la cláusula a la cual tienen derecho. Para ellos poder mantener la carreteras bajo las condiciones que nosotros les exigimos por contrato. Y tengo que ser honesto, nosotros les exigimos a ellos una calidad que nosotros mismos no cumplimos en nuestras carreteras”, sostuvo.

Las expresiones del funcionario se dieron a su llegada a La Fortaleza y a su salida de la reunión ordinaria del Consejo de Infraestructura con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

