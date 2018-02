Dagmar, celebramos contigo

#Gloria a Dios! Como sé que oran constantemente por mi, quiero que sepan que nuestras peticiones presentadas ante Dios hoy tienen una contestación. EN REMISIÓN! Gracias a Dios, mi fa. Y ustedes! Gracias Auxilio Mutuo Centro de Cancer, Dr Cabanillas y a todo su personal. 💐🕊♥️.

A post shared by Dagmar_oficial (@dagmar_oficial) on Feb 1, 2018 at 7:47am PST