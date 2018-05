De Puerto Rico para el mundo: vagabajeño es el nuevo campeón

Con un impresionante despliegue boxístico ante los exigentes fanáticos de Inglaterra, el puertorriqueño Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez ( 18-0, 12 KO ) de Vega Baja, se coronó el sábado, campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo ( FIB ) del peso gallo, al vencer por decisión unánime al excampeón mundial y local, Paul Butler ( 26-2, 14 KO ) en duelo que fue celebrado en el O2 Arena (Millenium Dome) Greenwich en Londres.

En el asalto inicial, Butler visitó la lona en dos ocasiones por sendos ganchos de izquierda de Rodríguez.

“Primero, le quiero dar las gracias a Dios y a mi familia por esta victoria. También a mi equipo de trabajo de Fresh Productions y a todo Puerto Rico por confiar en mí”, dijo un emocionado Emmanuel Rodríguez, en declaraciones escritas.

“Esperé mucho tiempo por esta oportunidad y rindió frutos todo el entrenamiento para llegar a este día. Me sentí muy bien durante los 12 asaltos. Pudimos poner en alto a Puerto Rico y si hay que regresar a Londres o ir a cualquier parte del mundo a representar a Puerto Rico, lo haremos”, añadió.

En los siguientes asaltos, el dominio de Rodríguez fue muy evidente por su certero y constante ‘jab’, múltiples combinaciones al cuerpo y rosto de Butler y gran manejo sobre todo el cuadrilátero.

Butler estuvo sangrando por la boca y nariz desde el cuarto asalto. Los jueces anotaron 120-106 ( 2x ) y 118-108.

“Butler no hizo el peso y en ningún momento eso nos preocupó porque sabíamos que teníamos todo lo necesario para ganarle por cualquier vía y frente a su gente. Pensaba que Butler me iba a traer un poco de problemas en la pelea, pero no fue así. Estoy contento porque mucha gente pudo verme pelear”, dijo Rodríguez.

Mira nuestra programación en vivo aquí.

https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/Mira-aqui-nuestra-programacion-en-vivo-442771403.htm