¡De aquí para Harvard!

El estudiante de cuarto año del Colegio Notre Dame de Caguas, Ángel Gómez, fue aceptado a la prestigiosa Universidad de Harvard, informó la Fundación Kinesis.

Gómez aspira a convertirse en ingeniero aeroespacia y se ha destacado en competencias de física, matemáticas y otras.

Y Harvard no es la única institución que lo quiere. El joven ecientemente recibió la aceptación por parte del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que también figura en la lista de las 100 mejores universidades de Estados Unidos.

“Cuando uno escucha el nombre de Harvard, uno piensa en que para ser admitido tienes que haber hecho algo que haya cambiado el mundo o estar cerca de gente que ha logrado cosas magníficas. Esto pensaba yo que vengo de un campito de Caguas. Lo menos que pensaba es que sería admitido (en Harvard), pero el 28 de marzo (cuando recibí la notificación sobre su admisión) aprendí algo distinto. La mejor manera en la que puedo describir este sentimiento es de mucha felicidad y satisfacción de mi trabajo”, sostuvo el joven en declaraciones escritas.

“Este camino comenzó con la orientación de universidades que me proporcionó el programa Bright Stars de Kinesis, el cual me ha otorgado un sinnúmero de recursos para mis avances universitarios. En específico, la consejera Norma Soler, ha sido la persona que siempre estuvo a mi lado para responder las preguntas que tuviese durante el proceso de admisiones y la que me ha conectado con varios exalumnos de universidades como estas para hablar con ellos de sus experiencias. Sin Kinesis aconsejándome, no pudiese estar seguro de que hubiese logrado todo lo que logré”, añadió.

