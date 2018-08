Más Videos (1 of 9)

Bomberos en Inglaterra captaron un inusual y alarmante fenómeno este martes durante un incendio en una fábrica de plástico en el condado de Derbyshire, cerca de Manchester.

El servicio de bomberos y rescate de Leicestershire publicaron el video en Facebook y explicó que los remolinos de fuego ocurren cuando "el aire frío entra a la parte superior del aire caliente provocando un remolino similar a la forma en que se forma un tornado".

No se reportaron heridos pero se pudo ver humo negro hasta 25 millas distancia, según reporto el medio británico "The independent", quien también informó que el tornado provoco varios daños en la infraestructura de la fábrica Ravensbourn Plastics Ltd.