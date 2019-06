Cámara Baja presiona al Senado por control de armas

El liderazgo demócrata en la Cámara Baja le mandó un mensaje este jueves directamente a la mayoría republicana en el Senado.

Quieren que ahí se apruebe una propuesta que requeriría que todo comprador de armas en el país se someta a una revisión de antecedentes, incluyendo transacciones privadas.

“Que no sea un criminal, que no sea un terrorista, y que no tengan problemas psicológicos. No queremos que las personas que desafortunadamente tengan problemas vayan a comprar un arma para hacer una tontería”, dijo Lou Correa, congresista demócrata por California.

La Cámara Baja aprobó la medida hace más de 100 días y los demócratas aseguran que más de 11,000 personas han muerto por un arma desde ese voto.

Apenas la semana pasada, los demócratas revelaron dos proyectos de ley que reformarían las leyes en torno a las armas.

Uno requeriría que quienes quieran adquirir un arma obtengan una licencia antes de comprarla y otro prohibiría la publicación de instrucciones para crear armas con una impresora 3D.

Quienes abogan por la Segunda Enmienda aseguran que las propuestas son contraproducentes e insisten en que se trata de un esfuerzo por querer quitarle las armas a quienes las tienen legalmente.

“Es de nuevo una forma de inscribir a la gente. Lo que ellos quieren es tener una lista. Para cuando digan ‘vamos a quitarles las armas’, como sucedió en Australia, lo puedan hacer fácilmente. Como está sucediendo en Nueva Zelanda, donde necesitaban tener una licencia antes, y ahora dijeron ‘tienen que entregar las armas de regreso’”, expresó Luis Quiñonez, quien aboga por la Segunda Enmienda.