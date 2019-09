Acusan a hispano de matar a golpes a anciana

Más Videos (1 of 9)

Demandan a Best Buy por muerte de mujer a manos de repartidor

La familia de la mujer que murió luego de ser brutalmente golpeada y prendida en llamas por un hispano en Boca Ratón —según la Policía— demandó este viernes a la compañía Best Buy y a la empresa contratista de domicilios para las que el acusado trabajaba como repartidor de mercancía.

Jorge Luis Dupre Lachazo, de 21 años y residente de Hialeah, enfrenta cargos de asesinato, agresión agravada con un arma mortal contra una persona mayor de 65 años e incendio provocado, informó la Policía de Boca Ratón.

La familia de la víctima alega en la demanda que no se realizó una revisión de antecedentes del joven hispano, la cual pudo evitar la terrible tragedia.

“Lo que hemos descubierto es que Best Buy contrató a una empresa para que entregue y esto pasa todos los días en la Florida todos los días en Estados Unidos donde personas que hacen entregas entran a nuestras casas, si esta empresa hubiese realizado una revisión de antecedentes de esta persona en particular, el incidente nunca ocurre y la mujer no estaría muerta”, dijo John Morgan, fundador de Morgan & Morgan.

El hijo de la víctima es abogado de esta firma quienes aseguraron que jamás habían estado en presencia de un acto tan violento. Por su parte, Sloane Udell, nuera de la víctima asegura que "haber aprendido que este tipo de violencia realizada por personas que hacen entregas en la casa no es un acto aislado o poco común. En realidad a lo largo de nuestro país los más vulnerables han sido blanco de aquellos en que confíamos y dejamos entrar a nuestras casas".

La demanda interpuesta solicita que un juicio con jurado sea quien determine la compensación económica por los daños irreparables. Por su parte, la empresa Best Buy emitió un comunicado en donde señalan estar profundamente dolidos por los hechos y aseguraron que se unen a la familia de Evie Udell en la lucha por leyes que regulen las revisiones de antecedentes a lo largo de todas las industrias de venta al por menor para asegurar que tragedias como estas no se repitan.

Policía: anciana es brutalmente agredida por repartidor

Una anciana fue brutalmente agredida por un repartidor de domicilios hispano, según la Policía (Publicado miércoles 21 de agosto de 2019)

El comunicado también señala que “en relación a nuestras propias prácticas, las revisiones de antecedentes han sido requeridas desde hace tiempo por Best Buy y estamos trabajando con aquellos que contratamos para asegurarnos que estas revisiones estén al día y se realicen de forma constante”.

El crimen ocurrió en agosto pasado, cuando Dupre llegó hasta la residencia de Evelyn Udell, de 75 años, para entregar una lavadora y secadora que la víctima había comprado en Best Buy. El hispano llegó a la vivienda acompañado de otro repartidor.

La víctima sufrió graves quemaduras y lesiones traumáticas causadas aparentemente con un mazo. Fue hospitalizada en condición grave y murió poco después tras la presunta agresión de Dupre, cuyos motivos aún se desconocen.

Según el reporte policial, Lachazo admitió haber golpeado a la mujer y rociarla con un químico, y les dijo a los oficiales que había consumido cocaína y marihuana más temprano en el día.

Los oficiales encontraron un mazo con mango de madera ensangrentado dentro de la lavadora de la mujer. También se encontró sangre seca en la lavadora y una botella de vino en el lugar, según el informe.