Demanda a Whole Foods por supuesta discriminación

Un exempleado de Whole Foods en Nueva Jersey demandó a la empresa por discriminación por discapacidad, con el argumento de que fue despedido debido a sus problemas de salud derivados de la picadura de una araña Viuda Negra que anidó en una caja de productos de la tienda.

Toronto Star via Getty Images

Toronto Star via Getty Images

NUEVA JERSEY - Un exempleado de Whole Foods en Nueva Jersey demandó a la empresa por supuesta discriminación por discapacidad, con el argumento de que fue despedido debido a sus problemas de salud derivados de la picadura de una araña Viuda Negra que anidó en una caja de productos de la tienda.

En su demanda, Richard Highsmith, un residente de Hackensack, reclama que experimentó "ansiedad debilidad y ataques de pánico" tras la picadura en el brazo el 5 de agosto de 2017.

Según la demanda, la picadura de araña venenosa le causó "parálisis temporal" en el brazo. Highsmith argumenta que dejó de trabajar por un mes debido a "varios períodos de hospitalización" y "sesiones de terapia".

Al regresar al trabajo en las instalaciones de Paramus el 12 de septiembre de 2017, Highsmith declinó volver departamento de productos debido a las secuelas del incidente y solicitó varias veces a su superior que lo transfiriera a otro departamento por su discapacidad, esto en virtud con la Ley de Nueva Jersey contra la Discriminación (NJLAD).

Highsmith afirma que no recibió una respuesta a las solicitudes que le hizo a su gerente, ya sea por mensaje de texto y o por correo electrónico. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2017 recibió una carta de despido.

En la demanda, Highsmith asegura que fue despedido porque se ausentó por un mes al trabajo para recibir atención médica.

“El demandante expresó claramente su deseo de regresar al trabajo, pidió comodidades razonables que le hubieran permitido regresar trabajar. Whole Foods tenía puestos disponibles que el demandante podría haber realizado. Whole Foods simplemente se negó a responder al demandante y luego lo despidió, con el argumento de abandono de trabajo”, se lee en la demanda.

Highsmith inicialmente presentó la demanda en el Tribunal Superior del Condado de Bergen el 16 de julio, pero el caso fue trasladado a la corte federal el viernes.

El exempleado exige el reembolso de salarios, beneficios laborales perdidos y la compensación por daños por angustia emocional, honorarios de abogados y por daños punitivos.

Whole Foods y el abogado que representa a la compañía en el caso no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de nuestra cadena hermana NBC 4 New York.