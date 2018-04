Demócratas: "muerte" de DACA repercutirá en legislativas

Más Videos (1 of 9)

El Comité Demócrata del Congreso de EEUU reclamó el martes a los legisladores republicanos una respuesta ante el anuncio del presidente Donald Trump de dar por muerto el plan DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados, y les advirtió del efecto en las legislativas de su posición sobre el tema.

"Ahora que el presidente Trump ha descartado un acuerdo sobre DACA, los congresistas republicanos en riesgo de perder su escaño deben de demandar inmediatamente al liderazgo republicano una regulación que proteja a los 'soñadores'", dijo el director de comunicación hispana del Comité Demócrata, Javier Gamboa.

Gamboa enfatizó en que, de no hacerlo, las elecciones legislativas de noviembre repercutirán negativamente en sus votos: "No se equivoquen, se encontrarán con un impacto en las urnas", señaló.

Dreamers es el término con el que se conoce a los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y que en parte estaban protegidos de la deportación por el programa migratorio DACA, aprobado por el gobierno de Barack Obama en 2012 y cancelado por Trump cuando amparaba a 690,000 personas.

El comité centró su petición en los conservadores de la Cámara de Representantes de los distritos con altos niveles de diversidad que podrían perder su escaño en la votación de este año.

El reclamo se refiere a las repetidas declaraciones del magnate durante esta semana en las que dio por "muerto" el plan, que ha centrado durante meses las negociaciones presupuestarias entre los dos partidos, y culpó a los demócratas del fracaso a la hora de alcanzar una solución.

"DACA está muerto porque a los demócratas no les importa ni actuaron, y ahora todos se quieren subir al carro de DACA. Eso ya no funciona. Debemos construir el Muro y asegurar nuestras fronteras con legislación adecuada. ¡Los demócratas quieren que no haya Fronteras, y de ahí las drogas y el crimen!", escribió Trump.

Según informó en un comunicado el Comité Demócrata, las estimaciones realizadas mediante sondeos internos y externos sitúan a los demócratas con opciones de recuperar la mayoría en la Cámara Baja.

Las nuevas estimaciones recogieron las opiniones de los potenciales votantes en doce distritos donde los sondeos auguran una ajustada batalla entre los candidatos de ambos partidos en los estados de Florida, Virginia, Washington y Colorado, entre otros.