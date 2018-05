Indignación por insulto racista a empleada hispana

Un hombre que buscaba comprar comida en un restaurant Jack in the Box recurrió a comentarios cargados de racismo contra quienes le atendieron. (Publicado hace 56 minutos)

En video fue captado el instante en que un cliente de un restaurante se molestó y se fue, no sin antes vociferar que iba a hacer despedir a la empleada y que se comprara un boleto de regreso a México.

Todo sucedió en el restaurante Jack in the Box en Houston, Texas, cuando el hijo del hombre tuvo que esperar que los empleados verificaran su cupón con el cual reclamaba un alimento gratis en ese establecimiento.

Por la espera, el padre visiblemente molesto increpó a los empleados. Entonces le dijo a una de ellas: "Vas a ser despedida. ¿Cuál es tu nombre?.

La empleada le respondió: "María". Y fue cuando el señor se alejó diciendo: "Adiós. Cómprate un boleto de regreso a México".

De acuerdo a la estación WPTZ, afiliada de nuestra cadena hermana NBC, la madre que grabó el hecho estaba con su niña y tuvo que explicarle lo que acababan de ver.

"Soy hispana, ok, eso fue muy ofensivo, no tenía sentido", dijo la mujer que prefierió mantenerse anónima durante esa entrevista. "Para mí eso fue solo una muestra de racismo. Me pareció que me lo estaba diciendo. No le dije nada en ese altercado verbal porque mi hija estaba allí, tiene nueve años".