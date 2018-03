Denuncian “traqueteo en UPR” por escuelas charters

A juicio de la senadora Rossana López León, las decisiones de la alta gerencia de la Universidad de Puerto Rico están comprometidas con la política de privatización del gobernador Ricardo Rosselló, así lo confirmó el jueves y añadió que han sobre pasado tanto la autonomía como la democracia en que rige esta institución.

"Después que el presidente de la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico, así como su presidente se unieran para apoyar la privatización de las escuelas públicas, me ha llegado información que le han solicitado la renuncia, para principios de marzo, al decano de educación, Roame Torres y a la decana asociada Loyda Martínez," afirmó López León quien fue profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR en declaraciones escritas.

Según la senadora popular, las presiones sobre estos académicos se produce por discrepancias con el modelo de escuelas charters que está hablando el gobernador, porque contrastan con el modelo corporativo que existe en los Estados Unidos.

"La alta gerencia de la UPR no cuestiona lo que hay detrás de esa privatización. solo se va con lo que le dicen los comerciantes que desarrollaron la legislación. ¿Por qué no preguntan a qué se dedican las empresas de Julia Keleher y sus socios en Washington, DC? ¿Por qué no cuestionan quién va a regular a las empresas privadas? ¿Por qué no se consulta a la comunidad universitaria?" cuestionó López León, ex presidenta de la Comisión de Derechos Civiles y Participación Ciudadana del Senado de Puerto Rico.

La senadora apuntó “que el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR y el gobernador tienen que explicar por qué, a la fecha de hoy no tenemos una opinión de los senados académicos, ni a la junta universitaria, que es una organización que agrupa a los rectores de las 11 universidades y que cuenta con representación de los estudiantes”.

"Comprometieron a la Universidad de Puerto Rico de la manera más antidemocrática. Esta es una institución autónoma y si la opción es atropellar a los que no estén de acuerdo con la administración, la democracia y la autonomía entonces son letras muertas", concluyó.

