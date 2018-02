Denuncian que ayudas federales se pierden por desconocimiento

La comisionada residente Jenniffer González Colón le hizo un llamado el jueves a los que han recibido y a los que se les ha negado ayuda por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

“Le hago un llamado a los que han denegado sus solicitudes a FEMA o a los que le han dicho que la información no está completa o que han recibido una contestación por carta de que tienen 60 días para poder apelar esa determinación. Hemos visto que en muchos casos, esa denegatoria ocurre porque no incluyó su licencia, o porque no incluyó una identificación con foto, o porque la persona que firmó la carta o la reclamación no tiene una carta autorizando a hacer la reclamación, ya sea porque fue el hijo o no es el propietario de la casa. Esos errores se pueden mitigar. Si usted recibió esa carta en diciembre, tiene 60 días para apelar y eso se hace con una cartita escrita a mano", dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.

González Colón recomendó a las personas que acudan a los centros de reclamación de FEMA para llenar la documentación requerida.

Además, puede visitar la oficina de la comisionada residente o llamar al 787-723-6333.

Sobre las denuncias hechas por puertorriqueños que fueron mudados temporalmente a Estados Unidos por FEMA, González Colón explicó que FEMA extendió el periodo para aquellas personas que aún viven en hoteles o en casas alquiladas hasta marzo.

No obstante, habrá una revisión de los casos en febrero “Hay muchas fechas que van a caducar en febrero y marzo para hacer reclamaciones de vivienda y reclamaciones personales. El gobernador ha logrado extensiones a varios de estos programas, pero la gente tiene que acudir a los centros de FEMA que están abiertos, pueden hacerlo también por internet o por teléfono. milloNo perdamos estas oportunidades de reclamar estos fondos porque, aunque ustedes no lo crean, hay un montón de fondos federales que están disponibles para Puerto Rico que están disponibles que pocas personas están aplicando por desconocimiento", sostuvo.

González Colón participó el jueves junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares del anuncio de la asignación de $1,500 millones del programa Community Development Block Grant (CDBG) del Departamento de la Vivienda de Estados Unidos.

