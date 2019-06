Denuncian que pretenden cobrar la pensión de 132 muertos

CAN

La alcaldesa de San Juan (MSJ), Carmen Yulín Cruz Soto dijo que el martes comienza el caso judicial contra el Sistema de Retiro, por los pagos de las pensiones (Pay Go).

“Cuando usted tiene más de cien muertos en una lista, usted no sabe lo que está haciendo. La factura es ilegal, no sirve y Retiro no sabe dónde tiene los pies ni la cabeza”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

El recurso, que llevará el licenciado Frank Torres Viada, procura un interdicto preliminar y mandamus, para que se ordene al Sistema Retiro cumplir con la obligación de auditar las facturas y que se congele cualquier gestión de cobro o embargo de cuentas del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), hasta que se sepa cuanto es lo que realmente se debe.

Se supone que el pago al Sistema de Retiro lo hace el CRIM por concepto de las remesas de los municipios.

Según la alcaldesa, hay 1,068 personas que el Sistema de Retiro alega le corresponde pagar al Municipio de San Juan. Sin embargo, en una revisión que hizo el Ayuntamiento, se encontró que hay al menos 132 personas fallecidas. Además hay otros 340 personas, que con la información provista por el Sistema de Retiro, no se puede corroborar que en efecto fueron empleados del MSJ.

La controversia es porque para el 2016-2017 el MSJ pagaba al Sistema de Retiro 33.1 millones de dólares. Para el 2017-2018, la cantidad aumentó a 54.7 millones de dólares.

El MSJ entiende que hay una sobrefacturación de al menos 11 millones de dólares.

La vista se llevará en la sala del juez superior de San Juan, Anthony Cuevas.