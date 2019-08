Denuncian que sistema de 9-1-1 no está listo para un huracán

La Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, organización que representa a los trabajadores del Negociado del Sistema 9-1-,1 denunció el lunes que el Negociado supuestamente no está preparado para enfrentar el posible paso de un evento atmosférico.

“Nuestra organización, ha señalado que el 9-1-1 no tiene un plan en caso de que colapsara la red de comunicaciones como ocurrió durante el paso del Huracán María en el 2017. El problema de comunicaciones entre las agencias de respuesta aún continúa. El sistema tecnológico esta peligrosamente obsoleto y no cumple con los estándares de NextGen 9-1-1. Esto implica que el 80 por ciento de las veces el telecomunicador no puede localizar en sus mapas esa llamada de emergencia. Tampoco contamos con un listado actualizado de los números telefónicos de los hospitales y CDT del país”, denunció Aramis Cruz Domíguez, presidente del Gremio en comunicación escrita.

Según dijo, el Negociado cuenta con un sistema tecnológico obsoleto y no tiene el equipo necesario para atender un mayor volumen de llamadas de emergencias.

La Unión también denunció que las renuncias de los empleados de telecomunicadores con experiencia continúan y esto crea una inestabilidad en el servicio preocupante. Según manifestó, aunque el Negociado ha reclutado varios empleados transitorios, un gran porciento de ellos renuncian antes de que culmine el período probatorio, algo que se ha complicado aún más desde la reducción en paga y beneficios al personal del 9-1-1.

“Tuvimos dos años para resolver estos asuntos de gran importancia y así tener un buen plan de acción y contingencia, pero se han enfocado en crear un DSP que no funciona, que claramente es una pérdida de tiempo y su énfasis es utilizar los fondos del 9-1-1 para asuntos que no responden a la atención de llamadas de emergencia. Luego del huracán hicimos varias recomendaciones al 9-1-1 entre estos, crear un sistema alterno de comunicación con el Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, el Negociado de Emergencias Médicas y la Policía por medio de teléfonos satelitales y esto quedó en el aire. Si las comunicaciones colapsan, colapsa el 9-1-1”, sentenció Cruz Domínguez.

La Unión está aún a la espera de una reunión con la Comisionada y la gerencia del 9-1-1. También insiste que la Cámara de Representantes de Puerto Rico debe dar paso al Proyecto del Senado 1059 radicado por los Senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot a petición del Sindicato. Dicho Proyecto fue aprobado por el Senado de Puerto Rico el pasado 29 de mayo de 2019. Esto sería el primer paso para comenzar a resolver la crisis del 9-1-1.