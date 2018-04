Salud no avala el "Moña Fest"

El Director Ejecutivo de la Junta de Reglamentadora del Cannabis Medicinal, Antonio Quilichini, advirtió este martes que los inspectores de la Oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud están activamente fiscalizando para que se cumpla con la Ley 42-2017 de Cannabis Medicinal y el Reglamento 8766, según enmendado, que rige sobre este medicamento, y que además, cualquier violación estará sujeta a penalidades según establecido en esta Ley Medicinal de Puerto Rico.

“Nuestros inspectores están todos los días en la calle fiscalizando para la protección de los pacientes que necesitan tratamiento con el cannabis medicinal y evitar que personas inescrupulosas quieran evadir la Ley al tratar de disfrazar actividades al margen de ésta para promover algún producto o droga ilícita en Puerto Rico”, puntualizó Quilichini.

De otra parte, el Director añadió que actividades como el ‘Moña Fest’ no están avaladas por el Departamento de Salud y en dicho evento nadie se puede certificar, ya que el Departamento de Salud no se presta para actividades recreacionales y que no estén autorizadas por ley.

Según indicó el funcionario, ya se procedió a alertar a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia sobre el ‘Moña Fest’.

“Actividades de este tipo podrían crear un estigma erróneo de nuestros pacientes que verdaderamente necesitan tratamiento. El Departamento de Salud ya alertó a la Policía de Puerto Rico y refirió este caso al Departamento de Justicia, tal y como haremos con cualquier actividad ilícita para que estén al tanto de estos eventos y de posibles violaciones a la Ley de Sustancias Controladas en Puerto Rico”, concluyo Quilichini.

A su vez, Rodríguez Mercado indicó que, “nuestro enfoque son los pacientes, por eso, no podemos permitir generalizaciones. Hacerlo sería criminalizar y promover el estigma hacia esta población que promedia los 52 años de edad”. Mientras añadió que, “fiscalizaremos para que el uso recreativo del cannabis no se condone o estimule, y que las empresas que se dedican a la producción, distribución e investigación de estos medicamentos tengan siempre como norte el mejor bienestar del paciente.”

