Derrumbando casinos: históricas caídas en Las Vegas

Más Videos (1 of 9)

Las Vegas es una de las ciudades turísticas más famosas a nivel mundial y la conocidísima calle Strip está ubicada en lo que se llegó a conocer inicialmente como la carretera 91. Su nacimiento se dio tras la construcción del primer resort en el área durante 1941: El Rancho.

El éxito de El Rancho en el área provocó que se construyera el hotel y casino Last Frontier en 1942 y el Flamingo en 1946. Eventualmente, la carretera 91 empezó a llamarse Las Vegas Strip. Actualmente, son aproximadamente cinco las millas que conforman al famoso corredor turístico de Las Vegas, iniciando al sur desde el letrero de “Bienvenido a Las Vegas” hasta el hotel y casino Strat.

Con las renovaciones, cambios de dueños y varios factores se han construido nuevas propiedades en el área, por lo que algunas de ellas han tenido que ser derrumbadas con explosivos para dar paso a nuevas y mejores edificaciones.

El método de implosionar edificios en Las Vegas se volvió una moda desde el principio, por lo que se ha vuelto una atracción más de la ciudad del pecado y a continuación te mostramos las propiedades que han caído en medio de un espectáculo:

1. Hotel y casino Dunes

El hotel y casino Dunes fue una propiedad que estuvo en operación desde el 23 de mayo de 1955 hasta el 26 de enero de 1993 y se encontraba en donde actualmente está el Bellagio, su campo de golf abarcaba partes del Park MGm, New York New York, Cosmopolitan, T-Mobile Arena y City Center.

El Dunes se fue a la bancarrota en 1985 y se recibieron dos ofertas iniciales para ser comprado (una de ellas fue de Steven Wynn y otra por Donald Trump), la compañía terminó siendo vendida al inversionista japonés Masao Nangaku quien, al no tener éxito, terminó vendiendo eventualmente a Wynn.

El casino fue derrumbado en dos días. El 27 de octubre de 1993 se realizó una celebración para la implosión del hotel y casino con fuegos artificiales, incluyendo unos “cañonazos” desde el Treasure Island, que coincidieron con la explosión inicial.

El Dunes fue el 10° casino en ser construido en el Strip de Las Vegas y su implosión, que fue la primera propiedad en caer y crear una moda en el área, representó el final del control de la mafia en la ciudad del pecado.

La torre sur del Dunes fue derrumbada 9 meses después, pero no hubo tanta cobertura mediática y recibió poca atención por parte del público.

2. Hotel y casino Landmark

Esta propiedad, que se ubicaba en lo que ahora forma parte del Centro de Convenciones de Las Vegas, estuvo en operación desde el 1° de julio de 1969 hasta el 8 de agosto de 1990 y contaba con una torre inspirada en la Space Needle, ubicada en Seattle.

Desde el principio, la propiedad tuvo muchos problemas para mantenerse a flote y pasó por muchos cambios de dueños a través de los años, ninguno de los cuales mostró ser exitoso.

El video de la implosión del hotel y casino Landmark se utilizó en la película “Mars Attacks!” (1996), que fue dirigida por Tim Burton; las explosiones y fuegos artificiales se utilizaron como un supuesto ataque por parte de una nave espacial.

En 1993, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) terminó comprando la propiedad con ideas para un estacionamiento y una futura expansión del Centro de Convenciones hacia el Strip.

El hotel y casino fue demolido el 7 de noviembre de 1995, siendo la segunda gran propiedad en ser implosionada en Las Vegas. Actualmente el lugar está en construcción para dar paso a la expansión del Centro de Convenciones.

3. Hotel y casino Sands

El Sands fue la séptima propiedad en ser construida en el Strip de Las Vegas y fue la tercera en ser implosionada, tras 44 años de operación. Se ubicaba en donde está hoy el famoso hotel y casino Venetian.

Su apertura se dio el 15 de diciembre de 1952 con un casino y un hotel con alrededor de 200 habitaciones. Abrió sus puertas por última vez el 30 de junio de 1996.

El Sands se convirtió en un ícono de la ciudad y fue uno de los primeros lugares en Las Vegas en permitir a personas afroamericanas como huéspedes o empleados en un tiempo en donde había mucha segregación en el país.

La propiedad apareció en la película “Con Air”, que es protagonizada por Nicolas Cage, una de las celebridades que ha formado parte de la comunidad de Las Vegas por muchos años. En la película un avión termina estrellándose en el Sands, lugar que estaba a un mes de ser implosionado.

El lugar fue derrumbado el 26 de noviembre de 1996 tras la decisión de Sheldon Adelson, magnate de Las Vegas, para poder construir un nuevo resort que terminó siendo el hotel y casino Venetian.

4. Hotel y casino Hacienda

Esta propiedad con temática mexicana operó por 40 años en el Strip de Las Vegas desde junio de 1956 hasta el 10 de diciembre de 1996, en lo que ahora forma parte del hotel y casino Mandalay Bay y el Delano.

El lugar inició construcción como Lady Luck en 1953, pero luego de perder financiamiento y no conseguir una licencia de apuestas, el lugar fue renombrado por Hacienda tras ser arrendado por un inversionista de California.

El lugar fue implosionado el 31 de diciembre de 1996, previo a la celebración de Año Nuevo en el Strip de Las Vegas.

5. Hotel y casino Aladdin

En el año de 1962, se inauguró el entonces Tallyho Hotel, la única gran propiedad del Strip que no contaba con un casino. Sin embargo, la propiedad terminó cerrando a finales de ese año, pero reabrió un mes después como King’s Crown Tallyho.

Eventualmente, la compañía agregó un casino, pero debido a que la Junta para el Control de Apuestas de Nevada le negó permiso para operarlo, el lugar fue puesto a la venta. Tras una renovación, el lugar terminó como el hotel y casino Aladdin en abril de 1966.

El lugar llegó a tomar fama cuando Elvis Presley se casó ahí en 1967 con quien fue su esposa por cerca de 6 años.

Tras varios cambios de dueño y una bancarrota, el lugar terminó cerrando el 25 de noviembre de 1997 para dar lugar a un nuevo Aladdin renovado, lujoso y más moderno. La propiedad fue derrumbada el 27 de abril de 1998.

El nuevo Aladdin fue reabierto en agosto del 2000, pero tras una nueva bancarrota, el lugar fue vendido y renombrado con el hotel y casino Planet Hollywood en abril del 2007.

6. Hotel y casino El Rancho

Hay mucha confusión sobre esta propiedad debido a la existencia de El Rancho Vegas y el hotel y casino El Rancho, ambas propiedades ubicadas en el Strip y en la misma zona.

El Rancho Las Vegas, que fue la primera propiedad en el Strip, se ubicó en la esquina de Las Vegas Boulevard y Sahara Avenue, frente al hotel y casino Sahara. Fue inaugurado en abril de 1941 y funcionó hasta el 17 de junio de 1960 cuando fue destruido por un incendio.

El hotel y casino El Rancho fue una propiedad que operó desde septiembre de 1948 hasta julio de 1992 y estaba ubicado en donde ahora está el hotel y casino Fontainebleau, que nunca se inauguró y se espera sea abierto como The Drew para el 2022.

La propiedad se conoció inicialmente como Thunderbird en 1948 y luego como Silverbird en 1977, pero terminó llamándose El Rancho en 1981 en honor de la propiedad que estaba cruzando la calle y que se perdió en un incendio.

Tras su cierre en julio de 1992, la propiedad permaneció vacante por alrededor de 8 años, con planes para renovar o reabrir el lugar, pero nunca se concretó nada. El lugar fue demolido el 3 de octubre del 2000 tras encontrar fallas en su construcción y violaciones de salud y seguridad.

7. Hotel y casino Desert Inn

Este hotel y casino fue inaugurado el 24 de abril de 1950 y fue cerrado permanentemente el 28 de agosto del 2000. Se ubicaba en donde actualmente están el Wynn y el Encore.

Este casino fue la primera propiedad que compró el magnate Howard Hughes, quien se había hospedado en los últimos dos pisos de la propiedad en noviembre de 1966 y para evitar ser expulsado, se adueñó del Desert Inn.

Desde ahí, Hughes compró las propiedades Castawyas, New Frontier, Landmark y Sands durante los 4 años en los que vivió en el lugar.

Steve Wynn terminó comprando la propiedad en agosto del 2000 y decide implosionar la propiedad el 23 de octubre del 2001 para poder construir los nuevos resorts. Una segunda detonación se dio en agosto del 2004 para terminar de derrumbar el resto del Desert Inn.

8. Hotel y casino Castaways

Este hotel y casino ha sido la única propiedad que ha formado parte de los espectáculos de implosiones en Las Vegas y que no se ubicaba cerca del famoso Strip. Actualmente es un lote vacío en donde no hay nada y no hay planes prontos para construir algo.

Inicialmente la propiedad, que se ubicaba en Fremont Street, se llamaba Showboat desde 1954 hasta el año 2000 y contaba con un centro de boliche con 106 líneas de juego. Ya con el nombre de Castaways, el lugar se fue a la bancarrota en el 2003 y fue implosionado el 11 de enero del 2006.

Station Casinos trató de mantener la licencia de apuestas gracias a una laguna en la ley que permite que se pueda seguir renovando con la condición de que haya un casino por 8 horas cada dos años. Eventualmente el lugar se puso a la venta en el 2006 y de momento no hay planes para una propiedad en el futuro.

9. Hotel y casino Bourbon Street

Bourbon Street era una pequeña propiedad que se ubicaba en donde ahora está el estacionamiento de empleados del hotel y casino Cromwell, junto al Westin, y fue derrumbada el 14 de febrero del 2006 tras 26 años.

El lugar se conoció inicialmente como el hotel Shenadoah hasta 1985, cuando el lugar recibió una licencia para tener un casino y fue renombrado como el hotel y casino Bourbon Street.

La propiedad cambió de dueños en varias ocasiones y terminó cerrando sus puertas el 31 de octubre del 2005. Sus planes de implosión iniciaron luego de que una tubería de agua se rompiera y amenazara la integridad del edificio.

10. Hotel y casino Boardwalk

Esta fue una de las propiedades más antiguas del Strip de Las Vegas y su inicio se dio en 1966 como el hotel Holiday Inn. En 1985 cambió a Viscount y en 1989 se le conoció como el Boardwalk Holiday Inn, pero le cortaron el nombre al ser comprado por el MGM.

La propiedad fue derrumbada el 9 de mayo del 2006 y se empezó a construir lo que actualmente se conoce como el City Center. Ahora el Vdara, Aria y Waldorf Astoria (anteriormente Mandarin Oriental) ocupan su lugar.

En el lugar se inició también la construcción de la torre Harmon en el 2007, pero tuvo que ser desmantelada en el 2015 debido a un estudio que decía que el edificio no suportaría un temblor fuerte. La demolición tomó alrededor de un año y no fue implosionado debido a su cercanía con otros edificios, nunca abrió sus puertas al público.

11. Hotel y casino Stardust

Esta propiedad abrió sus puertas al público el 3 de julio de 1958 y cerró sus puertas el 1° de noviembre del 2006 tras 48 años continuos de operación. El lugar ahora es ocupado por el hotel y casino Resorts World que está bajo construcción.

Este lugar contaba con el único cine de autoservicio dentro del Strip de Las Vegas y en 1958 el hotel Royal Nevada pasó a formar parte del Stardust. El 13 de marzo del 2007 fue implosionado con la intención de construir una nueva propiedad.

El hotel y casino Echelon Place era la nueva propiedad que fue reemplazaría al Stardust, pero tras la recesión del 2008, la construcción se vio detenida y el lugar nunca fue inaugurado. En el 2013 la compañía Gentin Group compró el sitio e inició la construcción de Resorts World.

12. Hotel y casino New Frontier

También conocida como Last Frontier o solo Frontier, fue el segundo resort en ser construido en lo que ahora se conoce como el Strip de Las Vegas, y operó desde el 30 de octubre de 1942 hasta el 16 de julio del 2007.

El lugar es conocido por ser el primer lugar en el que se presentó Elvis Presley en Las Vegas, pero se conoció a nivel nacional debido a una de las huelgas más largas en la historia del país y que fue organizada por el sindicato de la Culinaria.

La huelga duró 6 años, 4 meses y 10 días (desde el 21 de septiembre de 1991 hasta el 28 de octubre de 1997), y durante todo el tiempo que duró, las propiedades Dunes, Landmark, Sands y Hacienda cerraron sus puertas y fueron demolidas.

En el 2004 se anunció la construcción de un nuevo hotel en parte de los terrenos del New Frontier, y en el 2008 se inauguró el hotel Trump.

El hotel y casino Frontier fue demolido en 13 de noviembre del 2007, cuatro meses después de su cierre. El lugar ahora le pertenece a Wynn Resorts y se había anunciado un nuevo hotel y casino en el 2018, pero la compañía ya no ha hecho más anuncios.

13. Hotel y casino Clarion

El Clarion solo fue el último nombre que recibió esta propiedad durante sus últimos cinco años; la propiedad pasó por nombres como Royal Inn, Royal Americana, The Paddlewheel, Debbie Reynolds’ Hollywood y Greeek Isles.

El lugar fue inaugurado en 1970 y tras varias bancarrotas y cambios de nombre, terminó cerrando el 2 de septiembre del 2014 y fue implosionado el 10 de febrero del 2015. El lugar nunca resaltó y sufrió para salir adelante estando entre el centro de convenciones y el Strip de Las Vegas.

Sus dueños decían que era un lugar con mala suerte y hasta el día de su implosión hubo problemas cuando la torre del elevador no se desplomó con el resto del edificio. Se tuvo que usar una grúa 13 horas después para poder derrumbarla.

El dueño de la propiedad reveló que el hecho se dio debido a que el Clarion fue la propiedad número 13 en ser implosionada en Las Vegas y que ese número probó ser de mala suerte.

Ahora en su lugar hay un espacio vacío rodeado con una malla de metal y un letrero que dice Clarion Hotel; también hay una manta que ofrece el sitio para estacionamiento de eventos. Desde el sitio se puede ver la construcción de la nueva parte del Centro de Convenciones y el hotel y casino Resorts World.

14. Hotel y casino Riviera.

La catorceava propiedad en ser implosionada en Las Vegas fue un casino muy icónico en la ciudad y fue la 9° resort en ser construido en el Strip, pero se fue a la bancarrota a tres meses de su apertura que se dio el 20 de abril de 1955.

La propiedad fue conocida por su relación con la mafia y su nacimiento se debe a la idea de William Bischoff, un mafioso de Detroit mejor conocido como Casa Blanca. Durante sus 60 años de operación, la administración por la mafia era un secreto a voces en Las Vegas.

El lugar terminó siendo vendido a la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas en febrero del 2015 y cerró sus puertas el 4 de mayo de ese mismo año. Meses después, la película Jason Bourne, que estaba filmando en el Strip, grabó una secuencia en donde un camión de SWAT se estrellaba con el Riviera destruyendo parte frontal del casino.

El Riviera fue demolido en dos días diferentes el 14 de junio y el 16 de agosto del 2016. El primer día hubo una ceremonia con fuegos artificiales y muchos testigos, mientras que el segundo fue en medio de la madrugada y sin tanta cobertura mediática.