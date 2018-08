Desahucian a puertorriqueño con bacteria “come carne”

El puertorriqueño infectado con la bacteria "comecarne" no mejora y los médicos le dieron un periodo de dos semanas de vida.

Más Videos (1 of 9)

El puertorriqueño de Nueva Jersey infectado por la bacteria “come carne”, mientras pescaba, no está respondiendo al tratamiento médico, según su hija.

Dilema Pérez-Dillon dijo a Telemundo 62 que dialogó con los ortopedas que atienden a su padre, Angel Pérez, de 60 años, y que la amputación de las extremidades del anciano es recomendable.

Sin embargo, aunque lo intervengan para removerle las partes “su calidad de vida no mejorará” por lo afectado que se encuentra. “Me dijeron que mi papá está muriendo y que tiene dos semanas”, sostuvo.

"Lo van a deshauciar porque la infección cogió todo el cuerpo. La infección afectó sus órganos vitales", destacó Jorge Luis Pérez, hermano del afectado.

La hija sostuvo que la infección pudo haberse propagado por una herida en la rodilla que tenía su progenitor cuando fue de pesca. El hombre también es paciente de Parkinson. "Sé que la vida sin él va a ser diferente. Estoy tratando de ser fuerte", agregó Dilema Pérez.

El enfermo, residente de Millville, se infectó el pasado dos de julio en aguas del Río Maurice en Cumberland County, mientras pescaba cangrejos. Desde entonces el hombre ha estado en tratamiento, pero la mejoría ha sido cuesta arriba.

Todo comenzó con dolor e hinchazón en las manos y los pies, y desde entonces ha estado hospitalizado en Cooper University Hospital.

En una entrevista previa Dilena Pérez-Dillon dijo que las primeras palabras del patriarca, cuando le removieron los tubos para respirar, fueron "no dejes que me quiten las piernas, por favor, no lo permitas".

Según los galenos la infección del boricua responde a la bacteria "vibrio vulnificus" la cual es de un tipo muy raro, de acuerdo a la oficial de salud de Cumberland County, Megan Sheppard. Aún así, su presencia es común en Nueva Jersey durante los meses de verano.

Unos 80 mil casos de bacteria "comecarne" se reportan en Estados Unidos anualmente. La infección también podría propagarse al ingerir crustáceos crudos o no cocidos correctamente.