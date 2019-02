Misterio: desaparece joven madre hispana y su marido

Las autoridades, familiares y amigos la buscaron sin parar desde la mañana del martes, pero no tuvieron éxito alguno. (Publicado hace 2 horas)

Más Videos (1 of 9)

TEXAS – La desaparición de una joven madre, en el norte de Texas, ha desatado una intensa búsqueda para dar con ella y con su marido.

Weltzin García no dejó rastro alguno, y el automóvil en el que viajaba junto a su esposo, fue encontrado el martes en los alrededores del lago White Rock.

Hallan a bebé desaparecido adentro de una mochila

El pequeño King Jay Dávila estuvo desaparecido por alrededor de una semana en un caso que inició como un posible secuestro. (Publicado sábado 12 de enero de 2019)

Es por eso que autoridades, familiares y amigos la buscaron sin parar desde la mañana del martes, pero hasta el momento no tuvieron éxito alguno.

A pesar de la oscuridad de la noche, familiares y amigos de García, así como patrullas de la policía de Dallas, continuaron con la búsqueda en los alrededores y comunidades cercanas al lago. El helicóptero de la policía también utilizó un detector de temperatura corporal durante el operativo.

“Estamos buscándola. No nos vamos a ir de aquí hasta encontrarla, aunque la policía nos diga que no hay nada ahorita”, dijo Indira García, familiar de la mujer desaparecida.

Familiares creen que García desapareció junto al padre de sus hijos, pero también no descartan la posibilidad de que él se la haya llevado amenazada.

Cancelan importante audiencia para padres de Sherin

Los Mathews enfrentan cargos por la muerte de la pequeña Sherin Mathews en Richardson. (Publicado hace 2 horas)

“Me vuelven a llamar y me dicen que no los encuentran. Yo les digo: ¿como lo saben? Me dijeron que recibieron un mensaje de él [para] toda su familia despidiéndose”, explica Atziry García, hermana gemela de la desaparecida.

Durante la búsqueda, la familia le dijo a Telemundo 39 que fue en la mañana del martes cuando le informaron a la policía sobre la desaparición, y que a las 7 a. m., patrulleros de Dallas encontraron el automóvil del esposo.

Los hijos de ambos, una niña y un niño de 6 y 3 años, no saben dónde están sus padres, pero familiares dicen que los pequeños están tranquilos.

La hermana gemela de la joven desaparecida también está esperando que lleguen sus padres desde Monterrey, México. De esta manera, ellos se unirán a la búsqueda, aunque esperan que la policía también la encuentre lo antes posible.

Vecinos hablan sobre la muerte de Hania Aguilar

La menor hispana vivía en un barrio de casas móviles de Lumberton, en Carolina del Norte. (Publicado domingo 2 de diciembre de 2018)

La búsqueda finalizó alrededor de las 9 p. m. del martes, pero familiares dijeron que reanudarían la misma a las 7 a. m. este miércoles.