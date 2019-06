Desesperada madre de víctima de violencia doméstica

VS

Irania Martínez Santiago, quien fue baleada en la cabeza por su pareja el pasado mes de marzo, necesita ayuda para tener una mejor calidad de vida.

Su madre, Ana Santiago quien tuvo que dejar su trabajo para atender a su hija a tiempo completo, siente que no puede hacer nada por ella, ya que todas las ayudas que ha solicitado han sido negadas.

“No tengo ama de llave, me negaron los servicios de auspicio. Me dijeron que mi hija no cualificaba.”, contó la madre.

Debido a su estrechez económica, le resulta cuesta arriba comprar los alimentos especiales que ingiere su hija a través de una sonda gástrica y los pañales que utiliza.

Irania necesita una grúa en su cuarto para su cuido diario. Lo necesita para poder levantarla, limpiarla, bañarla y también cambiarla de posiciones, ya que estar acostada todo el tiempo le ha desarrollado ulceras en la piel.

Lamentablemente el cuarto es demasiado pequeño (8x8) para que pueda ubicarse una grúa y vive en una casa alquilada por lo que no puede modificarla de ninguna manera.

Además, doña Ana asegura que ha hecho gestiones con el municipio de Guayama pero no ha tenido éxito.

“Tengo una llamada ahí que me hicieron de vivienda del Municipio de Guayama. Fue ofreciendo una casa para que yo comprara, pero no en el pueblo de Guayama, sino en Ponce. ¿Por qué tengo que irme yo de Guayama?”, reveló Ana.

El hijo de 10 años de Irania, se ha visto afectado al ver a su madre en el estado que se encuentra.

“Por lo menos ese niño que la ve día a día y le dice a su mamá ¿Por qué tu no me hablas? ¿Quién le explica a ese niño que papá ya no está? Él llora día a día. ¿Dónde está mi papa? Mi papá que regrese para que atienda a mi mamita.”, dijo desconsolada la madre de la víctima.

Es por esto que doña Ana implora ayuda del pueblo para poder darle una mejor calidad de vida a su hija.

Si desea ayudar, lo puede hacer llamando al (939) 335-6840 y para la ayuda económica puede depositar a la cuenta de Banco Popular #213-425-872.

