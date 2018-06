Desestiman demanda de la CONAPOL contra el Municipio de San Juan

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó el viernes en la tarde que el juez Anthony Cuevas desestimó la demanda en su contra radicada por el Concilio Nacional de Policía (CONAPOL), reclamando el pago del bono de navidad a un grupo de miembros de la policía Municipal de San Juan.

“El Tribunal le había ordenado a la CONAPOL dos cosas: comparecer a la vista señalada para hoy y notificar al Municipio de San Juan la celebración de la vista. Los demandantes incumplieron con las órdenes del tribunal y no comparecieron a la vista pautada para el día de hoy. Esto no tan solo constituye una falta de respeto al tribunal, sino que demuestra que los demandantes persiguen otros interese, ajenos a los fines de la justicia”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en un comunicado de prensa.

Carmen Yulín indicó que “nunca me he negado a pagar el bono de Navidad. Como he dicho reiteradamente, iré cumpliendo con los compromisos con los empleados según vayan llegando los recursos. El lunes pasado, pagamos a 638 policías municipales las horas trabajadas en exceso en las últimas dos semanas de marzo y el mes de abril. Hoy, pagamos a 43 Oficiales de la Policía Municipal las horas en exceso trabajadas durante las Fiestas de la Calle San Sebastián".