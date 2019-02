Más Videos (1 of 9)

Un padre lleva una espera de más de 110 días por el cuerpo de su hijo, quien todavía permanece en el Negociado de Ciencias Forenses, desde octubre del año pasado.

Al joven le removieron dos piezas dentales para intentar validar que el cuerpo es en efecto de su hijo. Sin embargo, en ninguna de las ocasiones han logrado hallar suficiente ADN para identificar al joven, que murió de causas naturales, informó su padre, el licenciado Melvin Rodríguez.

Emotiva celebración tras pasar la reválida

El momento quedó captado en video. (Publicado hace 41 minutos)

“El dolor de un padre que amaba y ama a su hijo y que por procesos técnicos, burocráticos y un poco por no meterle el diente al proceso, yo no he podido darle cristiana sepultura”, explicó.

“Entréguenme a mi hijo”, reclamó.

Al joven le sobreviven dos hijos, uno de cuatro y otro de un año.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO

Mujer que perdió celular conoce a los jovenes que lo hallaron