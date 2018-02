Designan miembros de la Junta de Recuperación de la Deuda del BGF

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció este martes la designación de los tres miembros de la Junta de Síndicos de la Autoridad de Recuperación de Deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para Puerto Rico, creada bajo la Ley 109-2017, conocida como la Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

Los síndicos designados por el gobernador son David Pauker, Jorge L. Padilla y Matthew Karp, se anunció en comunicado de prensa.

“Agradezco la disponibilidad de David, Matthew y Jorge para ocupar estas posiciones como síndicos de una Autoridad de nueva creación en momentos históricos para Puerto Rico. Mi reconocimiento por asumir las responsabilidades que conlleva servir en posiciones de esta naturaleza,” sostuvo el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Por su parte, el presidente del BGF, Christian Sobrino expresó que la Ley para la Reestructuración de la Deuda del BGF representó un paso importante para proveer una resolución ordenada del BGF y maximizar las oportunidades de recobro de los municipios, las cooperativas, los bonistas del patio y los demás acreedores del Banco.

El licenciado Pauker es experto en temas de restructuración y recuperación de negocios con más de 25 años de experiencia en diversos sectores. Es miembro del American College of Bankruptcy y actualmente es miembro de la Junta de Directores de Lehman Brothers Holdings, ResCap Litigation Trust, y Terraform Power.

Pauker recibió su juris doctor de la escuela de leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es miembro activo de la Junta de Directores de Social Accountability International (SAI), una entidad global sin fines de lucro que promueve los derechos de trabajadores.

Además, Pauker es miembro del Comité de Planificación Estratégica de Villages in Partnership, entidad que provee asistencia en el desarrollo y la ayuda a áreas remotas en Malawi.

Por otra parte, Padilla es ejecutivo retirado de Universal Group, Inc., donde trabajó por 29 años. Durante su carrera en Universal, ocupó varios puestos ejecutivos; el último fue como vicepresidente senior y principal oficial financiero de Universal Group, Inc. y presidente de Universal Finance, Inc.

Padilla también fungió como director de varias subsidiarias de Universal Group, Inc.; y es miembro de la Junta de Directores de Atlas US Income Tactical Fund, LLC, un fondo de inversión con sede en Puerto Rico.

Finalmente, Karp es ejecutivo en Amstar Group, LLC y ocupa el cargo de jefe de Transacciones en Estados Unidos. Amstar es una compañía privada fundada para manejar inversiones en bienes raíces hace más de 30 años. Amstar maneja actualmente $1,400 millones en activos.

Previo a su puesto en Amstar, Karp ocupó posiciones en TriSpan, LLP, CPG Real Estate (Puerto Rico) y Cerberus Capital Management. Además, ha trabajado en la adquisición y revitalización de propiedad inmueble en Puerto Rico desde principios de la década del 2000.

La Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico estableció el marco legal local para la reestructuración de la deuda del BGF bajo el Título VI de la ley federal PROMESA y el Acuerdo de Apoyo de Reestructuración suscrito con sus acreedores.

La Autoridad fue creada como un fideicomiso público estatutario e instrumentalidad gubernamental pública, independiente y separado de cualquier otro ente gubernamental (incluido el BGF).

La Autoridad tiene como propósito emitir los Bonos de Restructuración, según establecido en el acuerdo de restructuración con los acreedores del BGF y administrar la propiedad de restructuración que se transferirá del BGF a la Autoridad.

