Ambientalistas no abandonarán balneario de Isla Verde

José Santiago, integrante del Grupo SOMOS aseguró este lunes que no abandonarán el "Campamento Playas pa'l Pueblo" en el Balneario de Carolina, hasta que aseguren acuerdo del Municipio de Carolina con el hotel Courtyard Marriott, que garantiza acceso gratuito a la playa.

Esto, luego que agentes de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Carolina y otro personal del municipio desmantelaran el campamento establecido allí hace 14 años.

“Hicieron un negocio a espaldas del movimiento con el municipio que implica cerrar el acceso libre para las personas de esta comunidad. Llevamos 14 años ofreciendo una playa gratis, acceso libre y gratuito. En este momento entendemos que es un acto de traición lo que hizo el compañero Tito Kayak de entregar al municipio un espacio sin tener algo por escrito de antemano que nos garantice que el espacio se va a mantener, que la reserva se va a mantener, que no se van a destrozar los árboles”, denunció Santiago.

“Nosotros no hemos ganado nada aquí. Aquí ganó un caso el municipio, pero eso era entre el municipio y el Marriott, eso era una demanda por incumplimiento de contrato y no tiene nada que ver con la lucha ambiental que hay aquí… Hay personas que no sé si es que claudican o si hay otros intereses de por medio. Creemos que se desvirtuó esto un poco, pero lo vamos a retomar. Nosotros no nos vamos de aquí hasta que haya un acceso garantizado”, agregó Santiago quien dijo es empleado del Tribunal del estado de Maine y está de vacaciones en la isla.

En abril pasado el Municipio de Carolina y grupos ambientalistas anunciaron el fin del pleito por la construcción de un proyecto hotelero en terrenos del balneario. Con el acuerdo, el municipio recuperó 4.08 cuerdas de terreno por la suma de 2 millones de dólares. El acuerdo prohibiría cualquier construcción allí.

“El Municipio compró el contrato y rescató un poco más de cuatro cuerdas para el balneario. Los ambientalistas lograron proteger el área y estuvieron hasta ayer (domingo) para hacer sus labores. Tuvieron su cierre de campamento y hoy estamos todos los empleados municipales limpiando este terreno para anexarlo a nuestro hermoso balneario”, dijo la licenciada Carmen Longoria Arzuaga del Municipio de Carolina.

Por su parte, el inspector Moyeno de la Policía Municipal de Carolina confirmó el arresto de una persona por obstrucción a la justicia por impedir que los empleados del municipio hicieran las labores de limpieza. “Se va a remover todo lo que sean desperdicios. Las casetas los dueños se están haciendo cargo de desmontarlas y llevarselas”, dijo Moyeno al señalar que el detenido sería llevado a la Comandancia de Carolina.

De otra parte, el licenciado Salvador Tió, quien ha representado a los miembros del campamento, expresó que habían enviado una carta al alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre en la que indicaron que no tenían reparos en moverse del lugar y que lo que querían era asegurar el acceso al balneario.

“Yo acudí al alcalde. El alcalde es el que tiene que bregar con las consecuencias políticas de lo que significa esto. Nosotros no vamos a demandar al alcalde. El acuerdo que se hizo no es satisfactorio y ellos nunca consultaron a los que llevan 13 años aquí. Esto no va a ser una playa de acceso, esto va a ser una playa que va a ser más para el Marriott que para otra gente y le dieron 2 millones de dólares por tener el acceso a un ‘parking’ que está en la zona marítimo terrestre”, alegó.

Por su parte, Vanessa Uriarte, integrante de la organización Amigos del Mar señaló que “estas personas que no trabajan ni con la Coalición Playas pal Pueblo ni con Amigos del Mar han decidido escoger una alternativa de lucha, que se le respeta, que es distinta. Nosotros entendemos que el acuerdo al que llegó el municipio con el hotel es sustancialmente lo mejor que podemos pedir por ahora. Esto no significa que vamos a abandonar el espacio, sino que creemos que hay otras alternativas después de 14 años manteniendo el espacio y reforestando el área. Creemos que genuinamente podemos trabajar y proteger el otro espacio que aún queda. Esto sigue siendo parte del balneario”.

Aseguró que hay un compromiso del municipio de no talar el bosque se los activistas levantaron el área.

Mira aquí nuestra programación en vivo.