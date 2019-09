Despiden a Joe Maddon como mánager de los Cubs

El equipo de los Cubs anunció el domingo que el mánager Joe Maddon no regresará a representarlos durante la próxima temporada del 2020.

Maddon, quien logró llevar al equipo a cuatro apariciones consecutivas en los playoffs o la postemporada y el campeonato de la Serie Mundial 2016, ingresó a la temporada del 2019 con un contrato de cinco años.

Durante esta temporada, los Cubs comenzaron sin problemas, con un inicio de 1-7, pero el equipo parecía haber estado listo para hacer una quinta aparición consecutiva en la postemporada cuando comenzó el mes de septiembre. Lamentablemente, luego de perder contra los Cardenals en Wrigley Field, fueron eliminados oficialmente en esa última semana de la temporada regular.

Ahora el equipo intentará de encontrar un nuevo mánager, con el ex receptor David Ross, el ex de la segunda base Mark DeRosa, el actual entrenador de la banca Mark Loretta y el entrenador de la primera base Will Venable, como posibles candidatos, según varios reporteros nacionales de béisbol.