Despiden empleados tras posible exposición de VIH y hepatitis

NUEVA JERSEY — Despiden a tres empleados de un hospital de Nueva Jersey, tras conocerse que más de 3,000 personas podrían haber estado expuestos al virus del VIH, la hepatitis B y la hepatitis C.

Según el Centro de Cirugía Health Plus, ubicado en Saddle Brook, tres de sus trabajadores fueron despedidos por no esterilizar adecuadamente los instrumentos. Health Plus ahora enfrenta la primera demanda legal.

El centro quirúrgico, recomendó a los pacientes que tuvieron cirugías entre enero y septiembre, que se sometan a pruebas de sangre, aunque el riesgo de infección es bajo.

Hasta el momento, 186 pacientes se han sometido a las pruebas y solo uno dio positivo a la hepatitis.