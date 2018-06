Detienen a Boy Scout con una "granada" en un aeropuerto de Texas

Más Videos (1 of 9)

Una granada de juguete guardada en la maleta de mano de un joven Boy Scout provocó el cierre de un punto de control en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston el jueves en la mañana, justo un día después de que la terminal internacional de otro importante aeropuerto de la ciudad fue desalojada debido a una alerta de bomba.

El vocero del Sistema Aeroportuario de Houston, Bill Begley, informó que a las personas se les permitió acercarse al punto de control nuevamente después de que un escuadrón antibombas determinó que el objeto sospechoso detectado por un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) era una granada de juguete.

Mujer cuenta cómo explotó su celular

Pensó que había sido un disparo. Sigue estos consejos para que no pases por la terrible experiencia.

(Publicado miércoles 6 de junio de 2018)

La policía de Houston dijo que el adolescente no enfrentará cargos, pero podría enfrentar una multa federal.

La página web FlightAware indicó retrasos de una hora o más para los vuelos ingresando y despegando del aeropuerto inmediatamente después de que se reabriera el punto de control de seguridad.

Un periodista de The Associated Press estaba en la fila cuando un agente de la TSA dio la alarma alrededor de las 4:35 a.m., obligando a cientos de personas a alejarse del área.

“Mi esposa y yo estábamos esperando para dejar nuestras maletas en la máquina de rayos X y pasar por el detector, y escuché a un agente de la TSA gritar ‘¡apágalo, apágalo!’ Todo el mundo estaba mirando a su alrededor, confundido, y se les ordenó a las personas despejar de inmediato”, dijo John L. Mone, de la AP.

El susto ocurrió un día después de que la policía detuvo a “un pasajero impaciente” que hizo comentarios sobre explosivos en una bolsa en el Aeropuerto Intercontinental Bush de Houston. Begley dijo que el “comentario inapropiado” de un pasajero _cuyo nombre no revelaron_ provocó que un escuadrón antibombas cerrara la terminal internacional durante casi una hora.

El episodio creó una acumulación de al menos mil personas esperando pasar por seguridad.