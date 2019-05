TEXAS – Una madre de familia fue detenida el viernes por autoridades migratorias durante una parada de tráfico y desde entonces, según su esposo, ni él ni sus ocho hijos saben de su paradero.

“‘Yo me la voy a llevar porque ella no tiene papeles’, y le dije cómo sabes tú que no tiene papeles, dijo ‘yo sé que no tiene papeles, no trae nada’ y la bajó, abrió la puerta y le dijo ‘si no te quieres bajar, te voy a bajar a fuerzas’,” narró Juan Peña del momento cuando detuvieron a su esposa, Dora Quintanilla.

Conforme a Peña, el oficial que realizó la parada de tráfico le comentó que la razón por la cual los detuvo fue porque los niños no estaban en su silla, algo que Peña refutó porque afirmó que su hijo sí lo estaba.

Ahora el dolor más grande de Peña es la separación de su familia, especialmente cómo les afecta a sus hijos.

“Ellos preguntan y yo les digo que su mamá anda de vacaciones, que anda viendo a su papá. Ellos no saben, están llorando. Es algo duro, debo sentirme fuerte por ellos, pero comoquiera me dobla el sentimiento,” dijo Peña.

No obstante, Peña le comentó a Noticias Telemundo 40 que no se dará por vencido en tratar de ubicar a su esposa.