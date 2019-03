Detienen a niña ciudadana por 36 horas en la frontera

“Decían que mi hija no era mía y no me dejaban verla”, dijo Thelma Medina, madre de una niña estadounidense de 9 años que fue detenida cuando cruzaba la frontera para ir a la escuela, debido a que presuntamente la confundieron con otra persona.

A pesar de que finalmente fueron reunidas, la agencia no ha dado respuesta de por qué la menor estuvo bajo custodia de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza por 36 horas y sin tener contacto con su familia.

Medina dijo a TELEMUNDO 20 que su hija Julia Isabel Amparo Medina, quien acude el cuarto año a Nicoloff Elementary School, y su hijo de 14 años Oscar Amparo Medina, quien estudia el noveno año en San Ysidro High School, ambos con pasaportes estadounidenses fueron detenidos cuando cruzaban la frontera ya que presuntamente la confundieron con otra persona.

Los niños viajaban en el auto de la amiga de Medina y madrina de los niños, Michelle Cárdenas, quien llevaba a los niños a la escuela en San Diego.

Cuando llegaron a la fila de la frontera a las 7 a.m. el tráfico se movía lentamente, por lo que los niños y otros dos menores se bajaron para cruzar caminando. Ella les iba a pedir un Uber del otro lado para que llegaran a tiempo a la escuela.

Los menores cruzaron juntos por PedWest, pero Julia y su hermano Óscar fueron detenidos para una segunda revisión. Oscar narró lo que sucedió durante la revisión:

“Nos checan las mochilas, a mi hermana la pasan a otro cuarto y a mí me preguntan, ¿Tú de casualidad no tienes primas? Y les dije que sí”, y un agente le pidió que nombrara a sus primas. “Después de eso pasa un rato y llega uno de la migra y me comenta, ‘esa niña que está ahí no es tu hermana, es tu prima’”.

Óscar dice que le insistió al agente que Julia sí era su hermana mientras la veía llorar de miedo e intimidación. “Yo le decía que iba a estar bien y que no le iba a pasar nada”, dijo Óscar.

Según su madre, el interrogatorio hacia Óscar, un menor de 14 años sin que sus padres hubieran sido contactados, se volvió una pesadilla.

“A mi hijo le hicieron firmar una carta diciendo que es su prima aunque no es cierto”, dijo Medina. “Le dijeron que lo iban a llevar a la cárcel, que lo iban a poner como tráfico de menores, de órganos y sexual cuando es solo un niño de 14 años”.

El martes Óscar fue liberado, pero Julia no. Su madre estaba desesperada y contactó a TELEMUNDO 20 pidiendo ayuda. Nos comunicamos de inmediato con CBP.

No quisieron hablar con los reporteros pero por medio de un correo electrónico nos dijeron, “lo único que podemos decirles es que investigaremos y estaremos en contacto con ustedes.”

También se contactó al Consulado de México en San Diego y nos informaron que le estaban dando puntual seguimiento al caso.

Pero mientras entrevistábamos a la madre, el consulado mexicano llamó y le pidió a la madre reunirse en el puerto de entrada peatonal este en San Ysidro donde fue reunida con la menor.

“Estoy feliz, yo estaba muy triste, yo ya quería estar con ellos”, dijo Julia quien comentó que fue detenida junto con otras madres y menores. “Estaba muy triste porque no tenía ni a mi hermano ni a mi mamá junto a mí, yo estaba completamente sola, estaba nada más con las personas ahí”.

Ahora que la menor fue liberada, esta familia lo único que desea es no volver a pasar por una situación similar.

Hasta el momento las autoridades no han dado ninguna explicación del motivo de la detención de la menor. La madre no entiende cómo es que su hija fue confundida si en su pasaporte está su foto y además le podrían haber tomado las huellas dactilares y determinar que no mentía en cuestión de minutos, pero no en cerca de 48 horas.

TELEMUNDO 20 también se puso en contacto con el consulado para investigar qué acciones piensan tomar al respecto y si van a demandar una investigación a la agencia. El consulado respondió que ellos no pueden realizar una investigación hasta que la madre de la menor detenida haga una petición de forma expresa.