Revelan video inédito de violento arresto en la playa

“No tienes derecho a golpearme y ahorcarme. Soy una mujer. Me estás dando, me estas ahorcando”, gritaba desesperada mientras repetía improperios Emily Weinman, quien fue arrestada en la playa de Wildwood, Nueva Jersey el pasado sábado.

La Policía develó tres videos editados de las cámaras corporales de los dos agentes quienes intervinieron con la chica, original de Filadelfia, al momento del altercado.

La mujer no se contuvo y siguió gritando en medio del llanto: “no puedes hacerme esto, no me hales el pelo, sal de encima. Dios mío ¿por qué pasa esto?Yo no estaba bebiendo”.

Los gritos de la dama, de 20 años, alertaron a familiares y amigos, así como a otros de los testigos del altercado. De hecho, el primer video develado en las redes sociales fue el de una persona quien presenció los hechos. El mismo muestra solamente la parte en la que uno de los oficiales le propina varios puñetazos a la dama.

En el video provisto por las autoridades se puede ver claramente el intercambio entre las partes.

Weinman fue sometida en dos ocasiones a la prueba de aliento de alcohol. Tuvo que soplar para que la máquina sometiera una lectura. En todo momento la dama dijo “sé que eso no va a ser positivo porque no he tomado nada”.



La joven, quien tiene una probatoria por otro altercado en Filadelfia, fue arrestada el sábado y acusada de asalto con agravantes a un oficial de la Policía, asalto agravado por escupir a un agente, conducta desordenada, resistencia al arresto, obstrucción y posesión de alcohol como menor.

El video del arresto, que circuló las redes sociales y que fue filmado por un testigo, muestra a tres oficiales sosteniendo a Weinman en la arena. Un oficial la golpea en la parte posterior de la cabeza al momento de la detención. Una mujer en el fondo grita repetidamente "deja de resistir".

En una publicación en Facebook, Weinman dijo que ella y su amiga fueron confrontadas por primera vez por dos oficiales. A pesar de que admitió estar en posesión de alcohol, siendo menor de edad, afirmó que no estaba bebiendo en ese momento y que el alcohol estaba cerrado. También dijo que se hizo una prueba de alcohol que resultó negativa.