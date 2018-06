Un guardia de seguridad, del Doctor's Center Hospital Santurce, supuestamente le negó la entrada a un ciudadando que iba visitar a su abuela, por llevar una falda puesta.

La denuncia fue hecha por una mujer, identificada como Mauryne Rivera Reyes en Facebook.

Según Rivera Reyes, el incidente se produjo cuando Carlos Virola Rodríguez con placa 32420, no le permitió el acceso al hombre por ''discrimen''.

''El Guardia de Seguridad, Carlos Virola Rodríguez con placa 32420 le acaba de decir a un hombre que no puede subir en falda, y le dije eso es discriminatorio. Mientras que el guardia me respondió que llamaría a la supervisora por si tenía algún problema con eso'', aseguró Rivera Reyes . Además, explicó que al llegar la supervisora de turno, que fue identificada como Carmen Ortiz, le indicó que ''eso no es un discrimen, ¿qué de cuándo acá los hombres usan falda? ''.

''Resulta que este joven había estado todo el día limpiando la casa de sus abuelos, en cortos bermudas, para cuando dieran de alta a su abuela, ella tuviera la casa limpia. Al percatarse que el parking no tenía ascensor...subió a buscar las llaves de su abuelo en las bermudas, para acomodar el auto en la parte baja del edificio para que se le hiciera más fácil acceder a su vehículo. Cuando fue a devolver las llaves, le dijeron que no podía subir porque estaba en corto, así que busco en su auto y encontró la falda'', escribió la mujer.

Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, respondió a la publicación y aseguró que el incidente es uno discriminatorio y que abrirán una investigación.

Por otra parte, Karen Álvarez Nazario, la directora corporativa de Relaciones Públicas de esta institución, aseguró que luego de las denuncias recibidas, se inició un proceso de investigación sobre el incidente.

''Iniciamos una investigación, luego de que culminé el proceso tomaremos las acciones correspondientes, ya que nuestro objetivo principal es garantizar la protección de los pacientes, visitantes y empleados'', explicó Álvarez Nazario a Telemundopr.com.