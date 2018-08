Sexo en la oficina: difunden polémico video de oficial

Más Videos (1 of 9)

PHOENIX – Un expolicía de Arizona fue despedido a principios de este año por supuestamente usar una cámara corporal del departamento para filmarse a sí mismo teniendo relaciones sexuales y almacenar pornografía en una computadora de oficina, informó el diario The Arizona Republic, citando documentos judiciales.

El oficial Anthony Doran está bajo investigación administrativa por la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal en marzo, según el informe.

El contenido de esa investigación se hizo público este mes después de que un residente de Superior, Arizona, presentó una demanda civil alegando que Doran estuvo presente cuando varios oficiales lo golpearon y lo arrestaron durante una inspección en su casa en 2016.

Según el informe, Doran había guardado un video en una memoria USB de él teniendo sexo con una mujer en su oficina. El informe aclara que la mujer no era una empleada de la policía.

El archivo fue encontrado por una secretaria de la oficina conectada a la computadora de Doran, que presuntamente contenía una carpeta titulada "Tiempos divertidos".

Un oficial descubrió 36 gigabytes de fotos en la carpeta, incluyendo pornografía y una niña desnuda alrededor de la edad de cinco años, detalle el informe.

Doran le dijo al diario The Arizona Republic que había guardado el video y la pornografía en un disco flash que "no tenía nada que ver con el trabajo", y negó estar de servicio cuando se grabó a sí mismo. Además, añadió que la niña desnuda era su hija y no fue fotografiada de manera sexual, publicó el periódico. Doran fue despedido después de la investigación.

La demanda civil que se presentó este mes acusó a la ciudad de Superior de contratar oficiales con antecedentes accidentados para reducir costos, nombrando a Doran entre varios oficiales que presuntamente golpearon y arrestaron a un residente por cargos falsos